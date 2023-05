Feira em Curitiba vai reunir 40 marcas diferentes em três dias de atrações

Com foco na economia criativa, indústria em franca expansão no país, uma feira vai movimentar pelo menos 40 marcas diferentes de quinta-feira à sábado no espaço Coletiza, em Curitiba. São expositores nacionais nas áreas de cultura, moda, design, arquitetura, gastronomia e comunicação.

Há tempos a indústria de Economia Criativa deixou de ser algo promissor para se transformar em uma grande realidade no Brasil. De acordo com uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan-Rio), o setor movimenta mais de R$ 170 bilhões por ano no país.

Promovido pelas empreendedoras Patricia Backes, Camile Willians e Fer Stall, o evento tem por objetivo atrair pessoas e expandir conceitos de uma economia colaborativa e criativa local. Com entrada gratuita e uma vasta programação musical e gastronômica, A Feira contará com a participação de marcas que são referências nas áreas do design, arte e moda.

A Feira

“A Coletiza se destacou no cenário local com sua curadoria de marcas e negócios, acabou crescendo no segmento de moda e transformando-se em um tipo de incubadora de moda que lança e apresenta novos designers para o mercado local. Marcas que não contavam com espaços físicos para mostrar seu trabalho tiveram a oportunidade de ocupar o nosso espaço por mais de cinco anos. Foi também com esse conceito de fortalecer a economia local que idealizamos esse novo e importante evento: A Feira”, destaca Patricia, uma das grandes referências do mercado da Economia Criativa no Sul do Brasil, fundadora da Coletiza e idealizadora da feira.

A Feira contará também com toda a expertise de Camile Willians, designer da marca de joias Telúria, e da comunicadora de estilo e imagem pessoal, Fer Stall, que estão ao lado de Patricia Backes na organização e curadoria do evento. “Reunimos grandes nomes do mercado para prepararmos e executarmos um evento incrível, com muitas novidades e marcas que são referências no mercado. Serão três dias que marcarão uma nova fase da Economia Criativa na capital paranaense”, conta Patricia.

Entre as marcas já confirmadas no evento, estão BYNOMADS, Toró, Ninadora, Luan Valotto, Mersea Brand, Bag de Palha, Mimme Acessórios, MYK, Brechó Trinca Z, Lesa Cerâmicas, Saulo Cezar, Aluf, Room, Fer Stall + Collab Corriela e Isa&Co, Dion Ochner, DōTerra, Gagá, Rocio Canvas, Grama, Telúria, Jovita, Moonday, Deito, Conceito E, Ana Fonsaca, Karine Brasil, Com.cretando, Equiliba-Té, Dona Florinda, Microdoses, Erva Santa, Fora da Terra, Blend Cacao, Casa Verdinha, Simple Organic e Inquilino Vinhos.

No total, A Feira vai reunir mais de 40 expositores, além de contar com patrocínios da Blend Cacao e da Inquilino Vinhos.

Além de valorizar as marcas locais, A Feira também abre diálogo com outras empresas de fora, favorecendo a troca de experiências com marcas de São Paulo (PR) que também se destacam na economia colaborativa e criativa.

A Inquilino Vinhos, por exemplo, desembarca pela primeira vez em Curitiba durante o evento, trazendo seu conceito para a capital paranaense. A empresa trabalha exclusivamente com pequenos produtores de vinho, que muitas vezes não conseguem chegar aos grandes centros urbanos, engarrafando em pequenos lotes e fazendo circular produções independentes. A Inquilino chega também com seu clube de vinho, o primeiro a trabalhar com garrafa retornável no Brasil.

Para completar, o trio de organizadoras faz ainda uma curadoria de designers e artesãos da tradicional Feira do Largo da Ordem, um dos principais destaques turísticos da cidade de Curitiba, para o evento. “Queremos aliar dois lados criativos, do design e do artesanato”, comenta Patricia. Para o sábado, é planejada ainda uma feira de antiguidades na área externa do espaço. “Queremos incentivar essa economia de reuso e ressignificação”, completa.

Serviço

Quando? Dias 11, 12 e 13 de maio (quinta, sexta-feira e sábado), das 12h às 21h

Onde? Coletiza (Rua Saldanha Marinho, 1230), no Centro de Curitiba.

Quanto? A entrada é gratuita.

Mais informações no perfil oficial da Coletiza no Instagram (@coletiza).

Veja que incrível

