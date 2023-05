Moda do Bem reúne 80 marcas em Curitiba, com descontos de até 70%

O Moda do Bem chega a 22ª edição com três dias de evento: 11, 12 e 13 de maio (quinta, sexta e sábado) no Buffet du Batel. Um dos eventos mais esperados do ano reúne grandes marcas, em mais de 80 lojas, com preços imperdíveis e descontos de até 70%. São itens novos em um evento que combina moda, gastronomia e solidariedade com muitas novidades.

“A última edição, em dezembro, foi recorde de público com mais de 10,5 mil pessoas. Essa edição de Dia das Mães promete descontos ainda mais imperdíveis! O espaço kids gratuito também é um dos atrativos para que as famílias façam suas compras com tranquilidade”, comenta Yannih Tsushima, organizadora do evento.

A edição traz itens de decoração da Villa Espaço Bazar (itens de casa, cozinha e decoração), cama mesa e banho de grandes marcas, Ika Malas com opções de malas de viagem a partir de R$99 e bolsas por R$70, Schutz, Morena Rosa, Animale, Farm, Carmim, Oxyfit, Luiza Barcelos e outras, fazem parte deste evento. Será possível encontrar muitas opções para o Inverno, além de vestuário e sapatos masculinos das marcas Mr. Cat, Levi’s, Vans, Baw e Aleatory.

Entre os principais destaques também estão as mais de 6 mil bolsas da Colcci com preços a partir de R$100 (até R$250), kit Dia das Mães com 1 bolsa, 1 carteira, 1 brinco e 1 lenço por R$220, chinelos 1 por R$40 e 3 por R$100 e carteiras a partir de R$70.

No espaço gastronômico o público poderá encontrar opções como Au-Au, Paineiras Comida Árabe, D’vicz, Delícias da Tia Thea, República do Crepe, Cacau’s Gourmet, Carmels Pipoca, entre outros. O tradicional stand com as delícias da Milka terá barras de chocolate a partir de R$9,00. Outro destaque é a Pasta de Amendoim PUTZ por apenas R$25.

As instituições beneficiadas com alimentos serão: Ika Instituto de Apoio ao Imigrante, Crejer, Lar Dona Vera, Coração Acolhedor, entre outras. As rações serão destinadas ao Clube da Alice Pet. Na última edição, em dezembro de 2022, o evento arrecadou 10,5 toneladas de alimentos e reuniu mais de 10,5 mil visitantes. Somando todas as edições, o Moda do Bem já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos, além de ração para os pets.

O evento acontece nos dias 11, 12 e 13 de maio no Buffet du Batel (Alameda Dom Pedro II, 238, Batel) em Curitiba. No dia 11 de maio (quinta-feira) das 12 às 21h; no dia 12 de maio (sexta-feira) das 12 às 21h, e no dia 13 de maio (sábado) das 10 às 21h. A entrada custa R$ 8 + 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração. Crianças até 12 anos não pagam entrada. Mais informações no site: https://modadobem.com.br ou nas redes sociais Instagram/@moda.dobem ou Facebook/bazarmodadobem.

O evento tem espaço kids e é pet friendly.

Serviço

22ª edição Moda do Bem Curitiba

Dias 11, 12 e 13 de maio

11 de maio (quinta-feira) das 12 às 21h

12 de maio (sexta-feira) das 12 às 21h

13 de maio (sábado) das 10 às 21h

Local: Buffet Du Batel – Alameda Dom Pedro II, 238, Batel, Curitiba/PR

Entrada: R$8 + 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração.

Crianças até 12 anos não pagam entrada.

Facebook: www.facebook.com/bazarmodadobem

Instagram: @moda.dobem

Mais informações: https://modadobem.com.br

