O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, celebra o Dia das Mães com promoção especial. Entre os dias 3 e 14 de maio, as mães que visitarem o Parque com os filhos pagantes são isentas do ingresso.

De acordo com o gestor do Parque, Leandro Ribas, a intenção é oferecer um dia diferente, de conexão entre mães e filhos, com diversão, repleto de aventura e contato com a natureza para que essa data especial seja comemorada de forma diferenciada.

“Temos atividades para os mais diversos perfis de mães. Aquelas que desejam relaxar, curtindo um dia junto à natureza, aproveitando o tempo junto da família, e aquelas que preferem se aventurar em família, praticando a tirolesa e também o arvorismo. Opções não faltam, além de todas as belezas naturais que encantam os visitantes de todo o mundo”, afirma Ribas.

Os ingressos para o Parque Vila Velha podem ser adquiridos antecipadamente pela internet no site https://parquevilavelha.com.br/

Localizado a apenas 90km de Curitiba, o Parque Vila Velha oferece um passeio seguro com atrações para diversão e boas opções de refeição, com gastronomia regional para passar o dia e um garantir almoço especial para todas as mães no seu dia.

Os ingressos dão direito a passar o dia todo no Parque, aproveitando a natureza e conhecendo os famosos Arenitos, Furnas, a Lagoa Dourada, incluindo traslado interno entre um ponto e outro. Os traslados internos são realizados pelas charmosas Jardineiras do parque (sem custo adicional) e o passeio leva, em média, quatro horas para ser concluído.

