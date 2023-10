Está chegando a 6ª Vinil Fest em Curitiba. O evento acontece neste sábado (4), no Jipe Bar, com cerca de dez mil discos à venda com valores a partir de R$ 10. Com entrada gratuita, ele acontece das 09h às 18h, mas programe-se para chegar cedo! As primeiras 200 pessoas a chegarem poderão escolher um disco de vinil de graça dentre uma seleção previamente feita. Há opções com artistas nacionais e estrangeiros, trilhas de novelas e coletâneas.

Com atrações para a família toda, a feira vai reunir 14 expositores de vinil do Paraná e Santa Catarina, loja de camisetas temáticas, HQs autorais e ainda tatuador para Flash Tattoo. E como é para todos, o evento é pet friendly e as crianças também poderão se divertir com cama elástica e comidinhas.

Durante todo o dia, DJs se revezam nas pick-ups para animar a festa com rock dos anos 70, 80, 90 e 2000.

Serviço

6ª Vinil Fest em Curitiba

Quando: sábado 4 de novembro

Horário: das 9h às 18h.

Onde: Jipe Bar – Jeep Club de Curitiba

Rua Secondo Tedeschi, 36, esquina com rua Nelson de Souza Pinto, Ahú, Curitiba.

Entrada: gratuita

