Feira de Noivos terá Casamento ao Vivo em Curitiba neste domingo

A Mansão Jardino, casarão modernista transformado em espaço de eventos pelo Grupo Bossa, recebe, neste domingo (20) e no domingo seguinte, 27 de agosto, a quarta edição do evento Casamentos Fora de Série (CFS), feira de noivas em formato de experiência imersiva para casais com uma programação que vai das 14h às 20h30 nos dois dias.

De acordo com o Global Wedding Report 2023, o Brasil é o 10º país do mundo no ranking dos que mais gastam com festas de casamento. Feito sob medida para noivos e noivas que pensam “fora da caixa”, o CFS foi criado pela decoradora e organizadora de casamentos Eliz Boscardin para casais que buscam um casamento original e personalizado. “Como apaixonada por casamentos, vi a necessidade de ir além das feiras convencionais, onde os noivos, muitas vezes, se sentem perdidos em meio a uma infinidade de opções”, conta.

Para facilitar a vida de quem sonha em casar, o CFS conta com uma programação totalmente pensada para que os noivos se envolvam com o evento e conheçam de perto o trabalho de profissionais capacitados, enquanto acompanham a realização de todas as etapas de um casamento de verdade. “O objetivo do evento é elevar a experiência dos noivos, proporcionando um ambiente acolhedor, inspirações cativantes e profissionais apaixonados, tudo em prol de um casamento verdadeiramente fora de série”, explica a organizadora.

A programação oferece aos participantes degustações de produtos dos fornecedores, cabine de fotos e vídeos 3600, e ainda permite acompanhar a preparação dos noivos. O ponto alto é a realização de um casamento ao vivo, com celebrantes, músicos, cerimonialistas, e equipes de foto e vídeo. Após a primeira dança dos recém-casados e o corte do bolo, a maratona CFS se encerra em uma festa com pista de dança, “comes e bebes”, sorteios e brindes.

Dois dias de evento

Serão dois dias de evento, com decorações e profissionais diferentes em cada uma das datas. No dia 20 de agosto (domingo), a decoração será toda branca, madeira e o verde das plantas. Já no segundo domingo, dia 27/08, a decoração será com flores em tons de rosa, nude e marsala; também com madeira e mobiliário moderno. Montagens diferentes e ambas belíssimas, é só escolher com qual o casal se identifica mais. Os ingressos já estão à venda pelo link https://msha.ke/casamentosforadeserie “

Para acomodar tamanha versatilidade, Eliz Boscardin encontrou na configuração ímpar da Mansão Jardino o local ideal para realizar a quarta e maior edição do CFS. Construída em 1958, a partir de um projeto do engenheiro e arquiteto curitibano Gerhard Leo Linzmeyer (1928-1999), o casarão de estilo modernista está localizado no coração do Alto da XV, cercado de muita natureza. “Nós sempre buscamos locais que tenham uma excelente localização para sediar o CFS. Locais que sejam de fácil acesso para os noivos chegarem. Outra coisa, é escolher um local que tenha natureza agregada, o que conseguimos encontrar na Mansão Jardino. Fora que o espaço é como uma tela em branco para a gente poder criar”, compara Eliz.

Com uma configuração ímpar, a Mansão Jardino está localizada em uma propriedade de 800m2, incluindo jardim externo com projeto de paisagismo de Mário Pavanelli. No piso superior, Hall de Entrada de 15m2, Bar com 52m2 e um Salão com 70m2, que pode servir como sala da noiva, pista de dança e até espaço para treinamentos corporativos a natureza pode ser apreciada a partir de suas largas janelas. O Salão Principal de 111m2 é emoldurado por pedras, madeira e iluminação dimerizada, tudo com isolamento acústico.

A Mansão Jardino possui ainda uma área externa de 174m2 com amplo paisagismo e coberturas retráteis. A estrutura do espaço de eventos permite configurações diversas, desde mini weddings, eventos corporativos, jantares até 200 pessoas e até 625 pessoas em formato coquetel.

“O Casamentos Fora de Série é um marco para a Mansão Jardino. Todos terão a oportunidade de ver o espaço- que já impressiona por sua arquitetura, paisagismo, iluminação cênica, conforto térmico e acústico-, emoldurado por um acontecimento emocionante de verdade, com decorações exclusivas, repleto de fornecedores da melhor qualidade. A oportunidade de viver uma experiência que toca todos os sentidos: visão, olfato e paladar; mas, além disso, toca também a alma e o coração, pois o evento está cheio de surpresas, do início ao fim”, destaca Melissa Büest, gerente da Mansão Jardino.

Estrutura

De fácil acesso, a Mansão Jardino fica no coração da tradicional Rua Itupava, no bairro Alto da XV e possui uma estrutura impecável, que possibilita a realização de todas as etapas do evento em um único espaço, com serviços personalizados de altíssima qualidade.

Com uma cozinha industrial ampla e bem estruturada, a Mansão Jardino está preparada para receber os mais diversos chefs e o pool de soluções do novo espaço inclui ainda diversas comodidades, iluminação externa, ar-condicionado, salas de apoio e emergências médicas, wi-fi, segurança e portaria monitorada. O espaço possui acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD), incluindo um elevador, sanitários especiais e rampa de acesso.

Grupo Bossa

Atuando na área de entretenimento desde 2008, o Grupo Bossa, criado pelo empresário Glaucio Gonzaga, atualmente administra duas casas noturnas (Bossa Bar e Violets), quatro Bares/ restaurantes (Cana Benta, Prainha Restobar, Pinot Wine Bar e Gran Pizza), um espaço para eventos em Curitiba (Mansão Jardino), além de uma pousada (Bossa Beach House); que também oferece a opção de realização de casamentos, no melhor Destination Wedding do Litoral do Paraná, a Ilha do Mel.

Além disso, o Grupo Bossa também possui a agência produtora de eventos que, de maneira autoral ou em conjunto com parceiros, idealiza, promove e apoia festas com marcas exclusivas, como Bailinho do Bossa, Deixa Acontecer, Ladeira São Francisco, Fica Comigo e Buddies ‘n’ Beers.

Planejamento e organização de qualidade são marcas registradas das operações e produções comandadas pelo Grupo Bossa. Agora, toda essa expertise no segmento desembarca em um novo endereço, a Mansão Jardino.

Serviço

CASAMENTOS FORA DE SÉRIE – 4.a EDIÇÃO

Quando: DOMINGO (20.08) e 27 de agosto de 2023 (Domingo)

Local: Mansão Jardino (R. Itupava, 1.155 – Alto da XV) @mansaojardino

Horário: Das 14h às 20h30

Ingressos: R$120,00 (casal) e R$65,00 (avulso) + taxa adm.

Vendas: Online: https://msha.ke/casamentosforadeserie

Informações para o público: www.casamentosforadeserie.com.br

