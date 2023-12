Exposição Van Gogh & Impressionistas termina neste sábado; últimas vagas

Fechando uma temporada de muito sucesso e mais de 130 mil ingressos vendidos em Curitiba, a exposição Van Gogh & Impressionistas chega ao fim neste sábado (30). Contudo, ainda dá tempo de conhecer e se encantar com essa atração imersiva e muito tecnológica.

Os ingressos podem ser adquiridos na hora e no local (piso 1, azul), para entrada imediata e também on-line no site lightland.com.br. A exposição utiliza tecnologia de ponta para dar vida às obras apresentadas. Por meio de efeitos e movimentos de videografismo, as pinturas ganham vida e proporcionam uma experiência única e emocionante ao público.

Além disso, uma trilha sonora especial completa a experiência. Os realizadores comemoram o sucesso junto ao público da capital paranaense: “a forma como os curitibanos abraçaram Van Vogh & Impressionistas é algo jamais visto. E o envolvimento das pessoas daqui com a arte é algo incomparável”, diz Davi Telles, CEO da produtora.

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às terças-feiras.

Horário: Segunda a sábado: das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h); Domingos e feriados: das 11h às 22h (último horário de entrada às 21h).

Local: Estacionamento superior do Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2775 – Rebouças -Curitiba.

Os ingressos custam:

Segunda a sexta – Diurno: R$70 inteira / R$35 meia-entrada;

Segunda a sexta – Noturno: R$90 inteira / R$45 meia-entrada;

Fim de semana e feriados: R$110 inteira / R$55 meia-entrada;

Meia-entrada: para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais; doadores de sangue e medula e outras hipóteses previstas em legislação local

Crianças até 4 anos não pagam ingresso.

