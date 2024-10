Espetáculo “Eu Sei Que Vou Te Amar” faz temporada de estreia na Alfaiataria

“Eu Sei Que Vou Te Amar”, espetáculo teatral inédito dirigido por Marianna Holtz, é o mais novo trabalho da Terceira Margem, que traz para cena uma colagem de histórias que falam sobre as diferentes formas de amor. A peça será no Alfaiataria Espaço de Arte, que fica no Centro de Curitiba.

O formato dá continuidade a linguagem utilizada pela diretora no premiado espetáculo “Eu Nunca Beijei a Débora Bloch”, que mistura realidade e ficção. A primeira peça tratava sobre perdas, de amores não vividos. Já o novo trabalho, faz um contraponto, trazendo para o palco histórias de amores vividos.

+ Leia mais: Morre em Curitiba, aos 101 anos, a escritora e professora Chloris Casagrande Justen

Marianna Holtz também assina a dramaturgia, criada durante o processo de criação, em colaboração com o elenco formado por Ane Adade, Guenia Lemos, Lais Cristina, Rafael Camargo e Willa Thomas, que trazem para a cena parte de suas histórias pessoais.

“O grande desafio foi a criação da dramaturgia na sala de ensaio ao vivo e sem tempo para não conseguir. Simplesmente a magia tinha que acontecer e as pessoas estavam confiando a mim suas histórias. Ao mesmo tempo, esse exercício de escrita intensa nos deu a possibilidade de nos conhecermos”, disse Marianna.

“Uma grande construção coletiva… como toda peça de teatro é, mas essa em especial…. a gente desde o início trouxe nossas histórias para ajudar a construir a dramaturgia e isso foi muito especial, mas ao mesmo tempo é um mergulho bem profundo. Você coloca sua história em cena pra todo mundo ouvir, todo mundo conhecer, às vezes dá uns medos, inseguranças… mas aí vem a Mari com a dramaturgia e escreve, constrói de uma forma que a gente fica segura. Bom, de certa forma ainda estamos fazendo teatro, por mais que nossas histórias estejam ali costuradas com alguns elementos de ficção”, afirmou a atriz Willa Thomas.

+ Veja mais: Shopping em Curitiba promove ‘noite no museu’ no Dia das Crianças

A linguagem do espetáculo busca fazer uma falsa autoficção que cria uma linha tênue entre o que é verdade e o que não é, tendo elementos verdadeiros e de ficção costurados tanto no texto quanto no modo de interpretar. A diretora tem se dedicado nos últimos anos na direção e produção no audiovisual, então essa influência aparece também nesse novo trabalho. É uma peça de cinema, com telão e vídeos, fazendo uma mistura entre o audiovisual e o teatro, fazendo com que esses elementos próprios de cada linguagem dialoguem.

Além disso, a sonoplastia é executada ao vivo, como uma trilha de filme. Gabriel Muller (diretor musical) criou uma ambientação, uma cama sonora para cada cena, que potencializa cada história que está sendo contada no palco.

Serviço

A peça Eu Sei Que Vou Te Amar, faz curta temporada de estreia na Alfaiataria Espaço de Arte (Rua Riachuelo, 274, Centro), entre os dias 11 a 27 de outubro, com sessões de sexta a domingo, com duas sessões, às 18h30 e 20h30.

Os ingressos estão à venda antecipadamente via Sympla ou presencialmente uma hora antes do início de cada sessão. Os preços são populares: R$20 (vinte reais) a inteira e R$10 (dez reais) a meia entrada.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram