Espetáculo A Perseguição tem 6 sessões em Curitiba; pouquíssimos lugares

Com lotação restrita a 35 pessoas por sessão, o espetáculo existencialista A Perseguição retorna a Curitiba em suas últimas sessões. Com apresentações programadas para os dias 15, 16, 22, 23 e 29 e 30 de agosto, no Teatro Barracão EnCena, sempre às 20h, a montagem traz ao público uma experiência cênica imersiva e única.

Em cartaz desde 2016 (e sucesso de público em todas as temporadas realizadas) A Perseguição provoca a plateia a mergulhar com os personagens em uma busca por reconhecimento.

Com direção de Silvia Monteiro (um dos principais nomes do teatro paranaense), atuação de João Mauro Cruz (vencedor do Prêmio Gralha Azul – 2023) e de Daniel de Mattos Keller, o espetáculo conversa com o teatro do absurdo a partir do texto assinado pelo dramaturgo brasileiro, Timochenco Wehbi.

Para criar uma experiência intimista, a montagem considerou desde a iluminação (criada por Clever d’Freitas) até a sonoplastia operada em sistema surround 5.1 (de Gui Koehler) para criar uma experiência imersiva e multissensorial.

“O espetáculo ‘A Perseguição’ nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, ao apresentar, de forma provocativa, nossas angústias existenciais, nossas frustrações e sofrimentos, que andam de mãos dadas com nossas alegrias e delírios…tal qual o Mito da Caverna de Platão, estamos constantemente em busca de conhecimento em um mundo de ideias plurais”, comenta o cineasta e jornalista, Willy Schumann.

Uma inversão provocativa e imersiva

No palco, dois seres abstratos, duas ideias que se perseguem utilizando de diversos recursos teatrais para dar o clima à obra e instigar a plateia. Para Matheus Gimenez, ator e produtor audiovisual na RPC TV, a montagem é tocante e promove uma jornada individual de autoconhecimento.

“‘A Perseguição’ é um espetáculo sensível, toca e conversa com cada um da plateia de forma indireta e muito precisa. Traz um mix de textos clássicos muito bem executados pelos atores. É uma jornada de carinho, autoconhecimento, aceitação. Envolvente para todas as idades por que fala do Eu, algo que buscamos todos os dias. Vale cada minuto assistido”.

Nesse cenário imersivo, com interpretações de teatro físico e nuances grotowskianos, a partir de sons, do espaço cênico e de outros elementos, A Perseguição apresenta uma linguagem repleta de simbolismos.

“‘A Perseguição’ foi um grande, impactante e inesquecível espetáculo para mim. Os atores Daniel Keller e João Mauro foram impecáveis! Atores perfeitos e com excelente expressão corporal, transmitindo facilmente os conflitos humanos como liberdade, a opressão, a resistência e os desafios enfrentados pelas pessoas em sociedades repressivas. Valeu muito! Sugiro colocarem no Festival de Teatro 2025, pois mais pessoas merecem assistir!”, revela Vanessa Teixeira Silveira, que prestigiou o espetáculo durante a temporada de abril.

Vale ressaltar que os ingressos já estão disponíveis tanto na bilheteria do Teatro Barracão EnCena (R. Treze de Maio, 160, Centro – Curitiba) quanto na plataforma Sympla.

FICHA TÉCNICA – A Perseguição

Texto: Timochenco Whebi

Direção: Silvia Monteiro

Elenco: Daniel de Mattos Keller e João Mauro Cruz

Iluminação e operação de luz: Clever d’Freitas

Trilha original e sonoplastia: João Mauro Cruz e Gui Koehler

Design sonoro e engenharia sonora: Gui Koehler

Operação de sonoplastia: Bila Ivankio

Produção e Figurino: TOTEM Produções Artísticas

Preparação de elenco: Bila Ivankio

Design gráfico e assessoria de imprensa: ACCIO Comunicação Estratégica

Fotografia: Gabriel Rega

Social media manager: Kauanny Buccini

Mediação: Leticia Kotryk

Mais informações:

Linktree: @aperseguicao

Fotos: Clever d’Freitas

