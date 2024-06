Neste sábado (08) e domingo (09) acontecerá o Encontro de Brechós Sai do Armário, no Centro de Curitiba. O evento será das 10 horas às 18 horas, na Galeria Green Center, e contará com mais de 10 mil itens a partir de R$ 10. A entrada é gratuita e pets são aceitos no local.

Nesta edição, o tema do evento será arraiá junino. Portanto, quem for até o local com roupas juninas poderá garantir um desconto de 10% nas compras. Os stands, decorados com bandeirinhas coloridas e enfeitados com adereços típicos, oferecem coleção única de peças selecionadas e curadas com preços acessíveis. Além disso, será possível saborear comidas típicas das tradicionais festas juninas.

Com mais de 10 mil itens distribuídos em araras, será possível encontrar roupas femininas, masculinas, infantis e plus size, além de acessórios. Os valores iniciarão a partir de R$ 10. Cada dia do evento contará com 38 expositores diferentes, cada um trazendo de 150 a 300 produtos, garantindo diversidade de estilos, tamanhos e preços.

Fundadora do evento, Gabriela Gelinski ressalta que o encontro de brechós busca resgatar as festividades juninas de maneira sustentável e estilosa. “O Encontro de Brechós Saí do Armário com temática junina é o lugar perfeito para descobrir verdadeiros achados da moda e se divertir em um ambiente festivo”.

Encontro de brechós em Curitiba

O que: 33° Encontro de Brechós Saí do Armário

Local: Galeria Green Center

Endereço: Rua São Francisco, 232 e Rua Treze de Maio, 439 – Centro – Curitiba.

Entrada gratuita

Datas: 08 e 09 de junho – Sábado e Domingo

Horário: das 10h:00 às 18h:00

Espaço pet friendly

