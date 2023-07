Encontro de brechós, com rock e vinil neste fim de semana em Curitiba

O Dia Mundial do Rock é conhecido por trazer à tona o espírito rebelde e apaixonado por esse estilo musical cravado no coração de muitas pessoas. Algo que o rock’n’roll trouxe consigo permeia o mundo da moda desde os primeiros sons nos acordes das guitarras.

De lá para cá, diferentes modelos de roupas foram criados e é possível garimpar alguns deles no próximo Encontro de Brechós Saí do Armário, em uma atmosfera envolta no universo vibrante do rock’n’roll. Esta edição acontece em um novo local, na Galeria A Travessa, nos dias 08 e 09 de julho, com entrada gratuita e excelentes opções de peças de vestuário e acessórios exclusivos que estarão à venda em diferentes estandes.

LEIA TAMBÉM:

>> Shoppings de Curitiba animam as férias das crianças! Veja as atrações especiais

>> Curitiba terá Festival da Broa de Centeio com linguiça blumenau em agosto

Serão 35 expositores diferentes por dia, com peças masculinas, femininas, infantis, acessórios, discos de vinil, produtos ecológicos e muito mais. “É incrível ver como a moda do passado continua relevante e inspiradora. O rock’n’roll é uma fonte inesgotável de estilo e atitude, e eventos como esse mostram que podemos nos vestir de forma autêntica, criativa e sustentável“, comenta Kerolen Martins, uma das organizadoras do encontro. Essa iniciativa estimula a economia local apoiando os pequenos empreendedores e promovendo a conscientização sobre a importância de resgatar peças cheias de história.

Cada brechó participante trará sua essência única, apresentando uma ampla variedade de roupas e objetos que abraçavam as diversas vertentes do rock. Desde camisetas com estampas icônicas de bandas lendárias como Iron Maden, Kiss, Guns N’ Roses, Raimundos, até jaquetas e outras peças. Não faltarão opções para os aficionados do estilo. E para quem não gosta de usar esse estilo, terão peças do vintage ao atual, e da alfaiataria ao streetwear.

Para a empreendedora Gabriela Feola, além dos brechós, será uma oportunidade única de adquirir vinis autênticos, alimentando o desejo dos amantes da música por este som nostálgico que só o LP pode proporcionar. “O rock continua a influenciar e inspirar as pessoas, mesmo após tantos anos. Reunir essas duas paixões, moda e música, em um mesmo ambiente, é uma maneira de manter vivo o espírito rebelde e autêntico que o rock representa.”

Serviço

21° Encontro de Brechós Saí do Armário

Local: Galeria A Travessa

Endereço: Rua São Francisco, 232 e Rua Treze de Maio, 439 – Centro – Curitiba.

Entrada: Franca

Datas e horários: 08 e 09 de julho – Sábado e Domingo: das 09h:00 às 18h:00.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá