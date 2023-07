Dia Mundial do Chocolate; oito dicas inusitadas para saborear

Nesta sexta-feira, dia 7 de julho, é o Dia Mundial do Chocolate. Em barras, bombons, quente, frio, o produto final do cacau é apreciado em todo o planeta, mesmo as versões sem açúcar e muito amargas.

O chocolate existe há milhares de anos. Acredita-se que as primeiras evidências do consumo de chocolate estejam ligadas às civilizações antigas da América Central, como os Maias e os Astecas, por volta de 1900 a.C. Essas culturas consideravam o chocolate uma iguaria divina e usavam grãos de cacau como moeda.

Foi somente no século XVI que o chocolate chegou à Europa. No início, o chocolate era consumido principalmente como uma bebida quente e amarga, apreciada por sua suposta propriedade medicinal. Ao longo do tempo, o chocolate foi se popularizando e no século XIX ocorreram avanços significativos na produção de chocolate.

A invenção da prensa hidráulica por Coenraad Johannes Van Houten, em 1828 permitiu a extração da manteiga de cacau, resultando na produção de um pó de cacau mais refinado e facilmente solúvel em líquidos. Isso abriu caminho para a produção de chocolate sólido e a criação de diferentes variedades e formatos.

Hoje em dia, o chocolate é um dos alimentos mais populares e amados em todo o mundo. Ele é usado em inúmeras receitas, desde sobremesas clássicas até pratos inusitados e criativos.

Aqui estão oito dicas de receitas inusitadas para explorar o delicioso universo do chocolate:

Pimenta-chocolate

Foto: Pixabay

Uma combinação surpreendente, onde você pode adicionar uma pitada de pimenta (como pimenta-caiena) ao chocolate derretido. A mistura de doce e picante cria uma experiência única.

Pizza de chocolate

Foto: Pixabay

Uma alternativa doce para a tradicional pizza salgada. Espalhe uma generosa camada de chocolate derretido ou creme de avelã em uma massa de pizza pré-assada e adicione coberturas como morangos fatiados, banana em rodelas ou raspas de chocolate branco.

Sanduíche de chocolate e bacon

Foto: Pixabay

Esta combinação incomum pode surpreender seu paladar. Basta grelhar algumas fatias de bacon crocante, espalhar uma camada de chocolate derretido em duas fatias de pão e adicionar o bacon no meio.



Guacamole de chocolate

Foto: Pixabay

Um toque doce em um clássico salgado. Em um processador de alimentos, misture abacates maduros, cacau em pó, açúcar de confeiteiro e suco de limão até obter uma consistência suave. Sirva com nachos ou frutas frescas.

Sushi de chocolate

Foto: Freepik

Uma versão doce e divertida do sushi tradicional. Enrole uma camada de chocolate derretido em uma folha de alga nori e, em seguida, coloque uma camada de arroz de coco doce. Adicione fatias de frutas como manga, morango ou banana no centro e enrole como um sushi. Corte em rodelas e desfrute.

Hambúrguer de chocolate

Um hambúrguer doce para os amantes de chocolate. Faça um “hambúrguer” de brownie ou biscoito de chocolate, coloque-o entre dois “pães” de cookies ou donuts e adicione “condimentos” como geleia de framboesa para imitar o ketchup e chantilly para imitar a maionese.

Fondue de chocolate salgado

Foto: Pexels

Uma variação salgada da tradicional fondue de chocolate. Derreta chocolate amargo e adicione uma pitada de sal marinho. Mergulhe pretzels, batatas fritas, pedaços de queijo ou até mesmo pedaços de carne defumada no chocolate salgado. A combinação doce e salgada é deliciosa.

Sopa de chocolate picante

Foto: Pexels

Uma sopa de chocolate com um toque de especiarias. Derreta chocolate amargo e misture com leite quente, adicionando uma pitada de canela, pimenta-caiena e uma pitada de sal. Sirva em tigelas e adicione um toque final com raspas de chocolate e uma pitada de pimenta-caiena por cima.

Essas receitas inusitadas são apenas exemplos de como o chocolate pode ser utilizado de maneiras criativas. Não tenha medo de experimentar e explorar novos sabores ecombinações. O chocolate é um ingrediente versátil que pode surpreender e encantar seu paladar de diversas maneiras.

