Dia dos Pais: confira dicas de passeios diferentes para ir com o paizão

Se você está procurando um lugar para levar o seu pai neste domingo (13) de Dia dos Pais e ainda não sabe onde ir, separamos três dicas para você aproveitar a cidade. Então programe-se e bora curtir o momento em família!

Vale da Música

Foto: Vinicius Grosbelli

Música boa, comida e muita beleza natural. Para os pais que curtem um passeio ao ar livre, o Vale da Música é o lugar perfeito. Localizado na Ópera de Arame, o Festival de Música Instrumental de Curitiba, apresentado pelo Bradesco, já é um dos pontos mais tradicionais da cidade e vem oferecendo de forma contínua atrações culturais. Com um Palco Flutuante no meio do lago da Ópera e que oferece música instrumental diariamente, o Vale da Música tem uma das vistas mais bonitas da cidade, com toda a natureza que envolve o complexo da Ópera de Arame e da Pedreira Paulo Leminski. Não à toa é um dos locais mais visitados por turistas na cidade.

+ Leia mais: Paul McCartney em Curitiba! Saiba valores e quando começa a venda dos ingressos



O passeio é uma experiência completa, com possibilidade não só de apreciar a música instrumental, mas também de entrar na Ópera de Arame e renovar as fotos em família. Vale visitar a exposição Afetos Urbanos e Cidades Possíveis, que ocupa o segundo andar do teatro Ópera de Arame, no qual artistas locais trazem a arte urbana como tema central para ambientar a cidade de Curitiba sob o olhar da produção jovem e contemporânea.



Confira a programação para o domingo:

10h – Deu Jazz

12h40 – MUV Instrumental – Nujazz e Samba Soul

15h20 – Jazz Cigano Jazz Manouche – Jazz Manouche

Serviço: Valor para entrada no Vale da Música: R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia-entrada.



O benefício é válido para pessoas que estejam dentro da lei da meia-entrada, crianças de até 12 anos e para moradores de Curitiba e região metropolitana, que precisam levar um comprovante de residência para obter o desconto. Às quartas-feiras, moradores de Curitiba que comprovarem residência têm entrada gratuita (exceto feriados).

Endereço: Rua João Gava, 970 – Abranches. Mais informações: @festivalvaledamusica

Cine Passeio

Café do Cine Passeio. Foto: Cine Passeio

Filme, café e cinema sempre agrada. Se for um cinema com um café depois e muita conversa, melhor ainda. O Cine Passeio tem uma programação bem variada em diferentes horários, além de resgatar a memória de Curitiba e o charme da cidade. Depois do filme escolhido, tire um tempo para aproveitar o café do espaço e depois, quem sabe, dar uma volta na Rua XV?

+ Leia também: Beto Lee e Fernanda Abreu em Curitiba: show reúne hits de Rita Lee

Serviço: Endereço: R. Riachuelo, 410. Centro. Curitiba-PR Valores: Terça e Quarta – R$16 (inteira) e R$8 (meia) Quinta a Domingo – R$20 (inteira) e R$10 (meia) Ingressos disponíveis na bilheteria e nos totens de autoatendimento do local ou pelo site.

Feira do Largo da Ordem

Foto: Átila Alberti/ Tribuna do Paraná

Um clássico curitibano! Esse é um dos passeios mais tradicionais da cidade, mas também um dos mais gostosos de serem feitos: ir até a Feira do Largo da Ordem no domingo. São várias as possibilidades por lá, desde gastronômicas, como comer o tradicional pastel com caldo de cana, o tradicional Pierogi, passando pela culinária alemã, comida de boteco, acarajé, comida árabe. Curta também as possibilidades culturais, com espetáculos, arte, artesanato, exposição de carros antigos.

A dica especial é esticar com o pai, marido, avô e família toda até o Museu de Arte Paranaense, um dos mais antigos e com muitas atrações que contam a história do nosso Estado. A entrada é gratuita.

Serviço: Endereço: R. Kellers, 289 – São Francisco, Curitiba – PR, 80410-100 Terça a domingo, das 10h às 17h30

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal