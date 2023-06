A partir do dia 1 de julho, a Prefeitura de Curitiba dará início ao programa Viva o Sábado, que vai oferecer uma ampla variedade de atividades de lazer e esportivas gratuitas para os moradores da cidade. Todos os sábados, os curitibanos poderão aproveitar as piscinas e atividades disponíveis em diversos locais estrategicamente escolhidos pela Prefeitura.

As piscinas ficarão disponíveis das 13h30 às 17h15, permitindo que as pessoas se divirtam mesmo no frio curitibano, já que todas são aquecidas. Pessoas de todas as idades encontrarão opções de lazer que se adequem aos seus interesses e necessidades, promovendo a interação social, a prática de atividade física, o bem-estar, a integração comunitária e a adoção de hábitos saudáveis.

+ Leia mais: Festival da Parmegiana reúne 29 restaurantes e preço fixo em Curitiba

“Essa é mais uma opção de lazer e diversão que vamos oferecer aos curitibinhas e a todas a famílias curitibanas. A ideia é que, mesmo no frio, todos possam ter acesso a equipamentos que oferecem uma estrutura adequada para se divertir aos fins de semana, seja nas piscinas aquecidas ou nas quadras poliesportivas”, disse o prefeito Rafael Greca.

Equipamentos como os Clubes da Gente do Boa Vista, de Santa Felicidade, do Bairro Novo, do Tatuquara e da CIC, por exemplo, são alguns dos locais que receberão o público nas piscinas. Para aqueles que preferem se exercitar fora d’água, quadras poliesportivas e salas de ginástica também estarão à disposição.

“Mesmo no inverno ninguém pode ficar parado. Brincar, praticar esporte e fazer atividade física proporcionam uma melhor qualidade de vida”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

Regras para atividades aquáticas

Para garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes, foram estabelecidos alguns pré-requisitos para a participação nas atividades aquáticas. Uma delas é o exame físico de pele. “Orientamos que os interessados nas atividades aquáticas se programem para passar pela inspeção de pele em um dos mutirões, que serão realizados em três sábados pela manhã”, afirma o diretor de Atenção Primária da SMS, Cléverson Fragoso. Os exames realizados pela rede particular também serão aceitos.

+ Veja também: “Disney” dos aromas: 20 milhões de sabonetes são produzidos em fábrica da Grande Curitiba

Cadastro prévio no e-cidadão

Para participar das atividades nas piscinas a idade mínima é de 3 anos .

. O agendamento prévio deve ser feito pelo Guia Curitiba.

deve ser feito pelo Guia Curitiba. É preciso fazer exame físico de pele , que terá validade de um ano.

, que terá validade de um ano. Para facilitar o acesso da população e evitar sobrecarga nas unidades de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai realizar mutirões de exames de exame de pele em três sábados consecutivos , nos dias 1, 8 e 15 de julho, das 9h às 12h, nas oito piscinas que serão abertas no período da tarde.

, nos dias 1, 8 e 15 de julho, das 9h às 12h, nas oito piscinas que serão abertas no período da tarde. Crianças menores de 6 anos devem usar boia de braço ou dispositivo similar para entrar na piscina.

ou dispositivo similar para entrar na piscina. O uso de touca de natação, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório.

é obrigatório. A utilização de bronzeador, protetor solar e outros cremes é proibida para preservar a qualidade da água.

para preservar a qualidade da água. A circulação em áreas não autorizadas, consumo de alimentos e bebidas alcoólicas, uso de equipamentos de som particular e a entrada de animais domésticos são proibidos nas instalações.

Horário dos espaços

Das 13h às 18h

Horários das piscinas: Das 13h30 às 17h15

Confira a estrutura disponível

Locais

AGENDAMENTOS – GUIA CURITIBA (a partir do dia 27/6)

O cadastro deve ser feito semanalmente, toda terça-feira (20h) que antecede o sábado seguinte. Cada pessoa que se cadastrar poderá levar mais três, mas todas elas devem ser cadastradas previamente.

As atividades esportivas, físicas e de lazer da Prefeitura fazem parte da política pública Curitiba Viva Bem, uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos