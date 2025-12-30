Curitiba terá sequência de 17 shows internacionais a partir de janeiro de 2026

Curitiba começa 2026 com uma agenda intensa de shows internacionais já confirmados. Entre janeiro e maio, a capital paranaense recebe uma maratona de 17 apresentações que atravessa gêneros, gerações e estilos musicais, do rock clássico ao indie, da música eletrônica ao pop latino.
A temporada internacional abre no dia 22 de janeiro com Andy Bell, vocalista do Erasure, que sobe ao palco do Teatro Positivo. Poucos dias depois, em 28 de janeiro, a Pedreira Paulo Leminski recebe o Avenged Sevenfold, em data reagendada da turnê. No dia seguinte, 29 de janeiro, é a vez da banda A Day to Remember se apresentar na Live.
Fevereiro segue com diversidade sonora. No dia 7, o DJ e produtor Vintage Culture comanda uma grande festa eletrônica na Pedreira Paulo Leminski. Já no dia 12, o clima muda com o retorno de Christian Chávez, que se apresenta no Teatro Fernanda Montenegro e promete atrair fãs nostálgicos da época de Rebelde.
Entre março e maio, a programação ganha ainda mais fôlego, reunindo nomes consagrados da música internacional. Estão confirmados Jason Mraz, Bryan Adams, Il Volo, Cypress Hill e Anoushka Shankar, em uma sequência que mistura pop, rock, hip hop e música instrumental.
Também passam pela capital bandas clássicas como Lynyrd Skynyrd, Dream Theater e Men At Work. Confira, a seguir, a lista completa de shows internacionais já confirmados para o próximo ano:
Andy Bell
Data: 22 de janeiro (quinta-feira)
Horário: 21h
Local: Teatro Positivo, rua Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300, Campo Comprido
Ingressos: a partir de R$ 240 pela plataforma DiskIngressos
Avenged Sevenfold
Data: 28 de janeiro (quarta-feira)
Horário: abertura dos portões às 16h
Local: Pedreira Paulo Leminski, na Rua João Gava, nº 970, Abranches
Ingressos: a partir de R$ 240 pela plataforma Eventim
A Day to Remember
Data: 29 de janeiro (quinta-feira)
Horário: 21h
Local: Live Curitiba, na Rua Itajubá, nº 143, Novo Mundo
Ingressos: a partir de R$ 197,50 pela plataforma Eventim
Vintage Culture
Data: 7 de fevereiro (sábado)
Horário: abertura dos portões às 16h
Local: Pedreira Paulo Leminski, na Rua João Gava, nº 970, Abranches
Ingressos: a partir de R$ 180 pela plataforma Ticketmaster
Christian Chávez
Data: 12 de fevereiro (quinta-feira)
Horário: 21h
Local: Teatro Fernanda Montenegro, no Shopping Novo, na Rua Cel. Dulcídio, nº 517, Batel
Ingressos: a partir de R$ 175 pela plataforma Ingresso Digital
Rüfüs Du Sol
Data: 25 de fevereiro (sábado)
Horário: 20h45
Local: Pedreira Paulo Leminski, na Rua João Gava, nº 970, Abranches
Ingressos: a partir de R$ 290 pela plataforma Ticketmaster
Living Colour
Data: 1º de março (domingo)
Horário: 18h
Local: Live Curitiba, na Rua Itajubá, nº 143, Novo Mundo
Ingressos: a partir de R$ 219 pela plataforma Bilheteria Digital
Jason Mraz
Data: 3 de março (terça-feira)
Horário: 21h
Local: Teatro Positivo, rua Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300, Campo Comprido
Ingressos: a partir de R$ 400 pela plataforma DiskIngressos
Bryan Adams
Data: 9 de março (segunda-feira)
Horário: 21h
Local: Live Curitiba, na Rua Itajubá, nº 143, Novo Mundo
Ingressos: a partir de R$ 420 pela plataforma Bilheteria Digital
Il Volo
Data: 17 de março (terça-feira)
Horário: 21h
Local: Teatro Positivo, rua Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300, Campo Comprido
Ingressos: a partir de R$ 400 pela plataforma DiskIngressos
Cypress Hill
Data: 19 de março (quinta-feira)
Horário: 21h
Local: Live Curitiba, na Rua Itajubá, nº 143, Novo Mundo
Ingressos: a partir de R$ 250 pela plataforma Ticketmaster
Anoushka Shanka
Data: 21 de março (sábado)
Horário: 19h
Local: Ópera de Arame, na Rua João Gava, nº 920, Abranches
Ingressos: a partir de R$ 220 pela plataforma Meaple
Lynyrd Skynyrd
Data: 1º de abril (quarta-feira)
Horário: 21h
Local: Live Curitiba, na Rua Itajubá, nº 143, Novo Mundo
Ingressos: a partir de R$ 477,75 pela plataforma Bilheteria Digital
Mac DeMarco
Data: 14 de abril (terça-feira)
Horário: 21h
Local: Tork n’ Roll, na Avenida Mal. Floriano Peixoto, nº 1695, Rebouças
Ingressos: ingressos esgotados na plataforma Ingresse
Deva Premal e Miten
Data: 30 de abril (quinta-feira)
Horário: 20h
Local: Teatro Positivo, rua Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300, Campo Comprido
Ingressos: a partir de R$ 130 pela plataforma DiskIngressos
Dream Theater
Data: 5 de maio (terça-feira)
Horário: abertura dos portões às 18h30
Local: Live Curitiba, na Rua Itajubá, nº 143, Novo Mundo
Ingressos: a partir de R$ 350 pela plataforma Fastix
Men At Work
Data: 12 de maio (terça-feira)
Horário: 21h
Local: IGLOO SUPER HALL, na Rua Dino Bertoldi, nº 740, Tarumã
Ingressos: a partir de R$ 250 pela plataforma Ticketmaster