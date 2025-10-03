Men at Work inclui Curitiba na agenda de shows de 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Sucesso nos anos 80, a banda Men At Work anunciou uma apresentação em Curitiba prevista para 2026. O show está marcado para o dia 12 de maio, no IGLOO Super Hall, localizado no bairro Tarumã. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 8 de outubro (terça-feira), às 11h, por meio do site da TicketMaster.

Os ingressos terão preços a partir de R$ 250 (meia-entrada), com opções de desconto de 40% para membros do Clube Gazeta. Além disso, será possível adquirir o Ingresso Solidário, que garante o mesmo abatimento mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento.

A pré-venda exclusiva ocorrerá na segunda-feira (07/10), às 11h, enquanto a venda geral começa no dia seguinte, no mesmo horário. Também terão direito à pré-venda os fãs que adquiriram ingressos para a turnê de 2024 nas cidades de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Quem preferir comprar sem taxa pode se dirigir à bilheteria física no Estádio Major Antônio Couto Pereira, aberta de terça a sábado, das 10h às 17h. Além de Curitiba, a banda passará por São Paulo, Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro, compondo a agenda nacional da turnê.

Sobre a banda

Formada em Melbourne, na Austrália, a banda Men At Work conquistou sucesso mundial com o disco de estreia “Business as Usual” (1981). O álbum vendeu mais de 30 milhões de cópias e revelou hits globais como “Who Can It Be Now?” e outros sucessos que se tornaram clássicos dos anos 80.

Liderada pelo vocalista e compositor Colin Hay, que já concedeu entrevista à Tribuna, a banda recebeu o Grammy Award de Artista Revelação em 1983. A última passagem do grupo pela capital paranaense ocorreu em fevereiro do ano passado.