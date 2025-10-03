Sucesso de público, Walking Tour Dalton Trevisan tem nova edição em Curitiba

Em virtude do enorme sucesso de público, o Sesc Paraná realiza a segunda edição do Walking Tour: A Cidade de Dalton Trevisan. O evento será neste sábado (04/10) e os participantes farão um passeio a pé e guiado para conhecer alguns locais da região central onde o “Vampiro de Curitiba” frequentava, as histórias, a cultura e as inspirações do escritor Dalton Trevisan [14/06/1925 – 09/12/2024].
Para participar do Walking Tour, basta comparecer ao Sesc Centro [Rua José Loureiro, 578, Centro, Curitiba, no 5º andar–Galeria de Exposições] no sábado (04/10), às 13h, e fazer a inscrição gratuita no local. Serão ofertadas apenas 30 vagas. A atividade será realizada das 14h às 15h30 e vai ser conduzida pelos escritores e mediadores de leitura, Cristiano Nagel e Carla Viccini.
Roteiro
O roteiro leva o nome de Curitiba Literária – Nos Passos de Dalton Trevisan, vai percorrer oito locais e terá o seguinte trajeto:
- Rua XV de Novembro: Onde o escritor caminhava a pé, de sua casa até a Boca Maldita,
- Prédio histórico da UFPR: Aqui Dalton Trevisan graduou-se em Direito pela UFPR na década de 1940. É o lugar de sua formação jurídica e do início de sua carreira de advogado (exercida por cerca de 7 anos),
- Passeio Público: Inaugurado em 1886, é o parque mais antigo de Curitiba e está presente em dois textos de Dalton Trevisan. São eles: “Balada das mocinhas do passeio” e “Balada dos mocinhos do passeio”,
- Casa de Dalton Trevisan: Rua Ubaldino do Amaral, 479, Alto da Glória. Esse é o local onde o escritor viveu recluso por décadas,
- Livraria do Chain: Esse é o local onde Dalton recebia suas correspondências,
- Teatro Guaíra: Glauco Flores de Sá Brito (nome atribuído ao miniauditório) participou com suas poesias da revista “Joaquim”, além de Carlos Drummond de Andrade. A fachada do Teatro Guaíra foi feita por Poty Lazzarotto, grande amigo de Dalton Trevisan,
- Praça Santos Andrade: Fazia parte do trajeto diário de Dalton. A praça é considerada um marco cultural de Curitiba,
- Rua XV de Novembro: O escritor frequentava a antiga Confeitaria Schaffer, hoje Galeria Schaffer. Daqui os participantes retornam ao Sesc Centro (Rua José Loureiro, 578, Centro) onde termina o passeio.
Imersão cultural
“Essa é uma experiência imersiva que une literatura, história e a paisagem urbana da capital paranaense. É uma excelente oportunidade para conhecer um pouco da biografia de um dos maiores contistas da literatura brasileira”, explica Cristiano Nagel.
“Dalton Trevisan é um dos maiores escritores brasileiros, conhecido por sua discrição e pelo uso inusitado da correspondência. Retratou com ironia, concisão e brutalidade o cotidiano curitibano. Recebeu importantes prêmios, incluindo o Jabuti e o Camões, e sua obra inclui clássicos como O Vampiro de Curitiba e Cemitério de Elefantes, destaca Carla Viccini.
A primeira edição do Walkiing Tour na capital paranaense aconteceu no dia 16 de agosto e foi uma das atrações da 44ª edição da Semana Literária Sesc & Feira do Livro, que homenageou o escritor Dalton Trevisan. A procura foi enorme e por isso o Sesc realiza nova edição do passeio.
Sobre os guias
Cristiano Nagel é ator, escritor e mediador de leitura com mais de 20 anos de atuação em projetos culturais. É autor de Ensaios para o 5º Ato, pela Nova Letra e Olhares Ausentes, pela Dali Projetos Criativos.
Carla Viccini é mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPR, desenvolve projetos de incentivo à leitura para crianças e jovens e oficinas formativas para professores. É autora das obras Na sombra de uma árvore, pela SEEC, Personalidades Femininas da História do Paraná, pela FCC e Guardiãs de encantamentos, pela editora Inverso.