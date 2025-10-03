Alameda Prudente de Moraes fecha para festival neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vamos combinar que a Alameda Prudente de Moraes é um daqueles lugares que sempre guarda uma surpresa boa em Curitiba, né? E neste sábado (04/10) não vai ser diferente. A partir das 12h, a rua – que já é um dos polos gastronômicos mais queridos da cidade – será completamente fechada para carros para receber a 6ª edição da Prudente Cultural, desta vez com o tema “Mercado de Primavera“.

Para quem tem crianças, vai ter uma Área Kids funcionando das 12h às 18h, com várias atividades recreativas e brinquedos esportivos. Os estabelecimentos da região prepararam promoções especiais para o evento. Dá para aproveitar as ofertas em lugares como o Canto bar y Parrilla, Seu Prudente, Local, Jataí, Louis Phillipe, Carmel’s, Gold Coast Tattoo, Trama, Blink, Bar Caramelo, Trago, Jardim da Prudente, Pinot, Aliança Francesa, Enna e Casa de Bijoux.

Por falar em Aliança Francesa, eles estão com uma programação especial bem interessante. Vão oferecer experiências gratuitas e bilíngues – desde jogos de tabuleiro até aulas sobre arte impressionista. E para os amantes de gastronomia, tem ateliês de francês com foco culinário e degustação de vinhos do sul da França. Se você se interessou, é só garantir seu ingresso pelo Sympla.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre os comerciantes do Polo Gastronômico, com realização da Aliança Francesa e organização da Alerta Produções. Para ficar por dentro de todas as novidades, vale seguir o perfil oficial no Instagram: @prudentecultural.

A Prudente Cultural vai rolar das 12h às 21h, com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba, Curitiba Turismo e Prefeitura de Curitiba.

Serviço:

6ª edição Prudente Cultural – Mercado de Primavera

Data: 4 de outubro (sábado)

Horário: das 12h às 21h

Realização: Aliança Francesa

Apoio: Polo Gastronômico Prudente Cultural, Fundação Cultural de Curitiba, Curitiba Turismo e Prefeitura de Curitiba

Produção: Alerta Produções

Rede Social oficial: Instagram @prudentecultural.