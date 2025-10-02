Outubro tem mais do que feriados: veja as datas que você talvez não conheça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Outubro é aquele mês que mistura fé, saúde, cultura e homenagens a profissionais que fazem a diferença todos os dias. Em 2025, não vai ser diferente! O mês chega repleto de significado — e com direito a feriado nacional, ponto facultativo e muita reflexão.

O décimo mês do ano marca a reta final de 2025, faltando pouco menos dois meses para iniciarmos o ano de 2026. Mas claro, falando em feriados, antes disso teremos o Natal e Ano Novo que em Curitiba estará repleta de programações.

Confira as principais datas do mês:

12 de outubro: fé e infância em destaque

O feriado nacional do dia 12 celebra Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data, que neste ano cai em um domingo, também é marcada pelo Dia das Crianças, uma das comemorações mais queridas do país. É dia de reunir a família, celebrar a fé e, claro, garantir aquele presente especial para os pequenos.

15 de outubro: homenagem aos mestres

Na quarta-feira, 15, é dia de agradecer a quem ensina com dedicação: os professores. A data é considerada feriado escolar em muitas regiões e reforça o papel essencial da educação na construção de uma sociedade mais justa e consciente.

28 de outubro: reconhecimento ao funcionalismo

O Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro (terça-feira), é ponto facultativo em diversos estados e municípios. A data valoriza os profissionais que atuam em áreas como saúde, educação e administração pública.

Outubro Rosa: prevenção é prioridade

Durante todo o mês, a campanha Outubro Rosa ganha força, com ações voltadas à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. É hora de reforçar a importância dos exames regulares e do cuidado com a saúde feminina.

Halloween: doces ou travessuras?

Outubro também é o mês mais assustador do ano. O dia 31 marca o Halloween, ou como dizemos aqui no Brasil, o Dia das Bruxas. E qual será a sua fantasia neste ano?

Datas que merecem atenção em outubro

01/10 – Dia Internacional da Pessoa Idosa e da Música

– Dia Internacional da Pessoa Idosa e da Música 03/10 – Dia Mundial do Dentista

– Dia Mundial do Dentista 04/10 – Dia dos Animais, da Natureza e de São Francisco de Assis

– Dia dos Animais, da Natureza e de São Francisco de Assis 05/10 – Dia do Empreendedor e da Constituição Federal

– Dia do Empreendedor e da Constituição Federal 10/10 – Dia Mundial da Saúde Mental e Luta Contra a Violência à Mulher

– Dia Mundial da Saúde Mental e Luta Contra a Violência à Mulher 12/10 – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 12/10 – Dia das Crianças

– Dia das Crianças 13/10 – Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional

– Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional 15/10 – Dia dos Professores

– Dia dos Professores 17/10 – Dia Nacional da Vacinação

– Dia Nacional da Vacinação 18/10 – Dia do Médico

– Dia do Médico 23/10 – Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira

– Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira 24/10 – Dia das Nações Unidas

– Dia das Nações Unidas 28/10 – Dia do Servidor Público

– Dia do Servidor Público 29/10 – Dia Nacional do Livro

– Dia Nacional do Livro 31/10 – Dia do Saci, Halloween e Dia Nacional da Poesia