Gabriela Duarte traz monólogo premiado a Curitiba em outubro

Um quarto, uma mulher confinada e um papel de parede amarelo que se transforma em obsessão. É assim que começa a história do monólogo “O Papel de Parede Amarelo e Eu“, estrelado por Gabriela Duarte, que chega a Curitiba para duas apresentações no Teatro Regina Vogue, nos dias 11 e 12 de outubro.

O espetáculo, que marca um dos trabalhos mais desafiadores da carreira da atriz, conta com a direção de peso de Alessandra Maestrini e Denise Stoklos – uma dupla que conseguiu transformar um clássico da literatura feminista em uma experiência teatral intensa e poética.

“Eu queria fazer algo em que pudesse falar um pouco de mim e da minha busca por identidade”, conta Gabriela, que se apaixonou pelo conto original e o descreve como “extremamente simples, objetivo, lúdico e político”. Para ela, quando uma mulher fala de si, acaba falando de todas – e é aí que o tema se amplia, não sendo apenas uma conversa entre mulheres, mas um convite à reflexão para todos.

A montagem é inspirada no conto “O Papel de Parede Amarelo”, da romancista norte-americana Charlotte Perkins Gilman, publicado em 1892 e considerado um marco da literatura feminista. O texto aborda temas como controle sobre o corpo feminino, identidade e saúde mental, ganhando uma adaptação brasileira sensível e contemporânea.

A união de talentos na direção resulta em uma encenação que mescla força estética, minimalismo e profundidade emocional. Para as diretoras, o espetáculo é um manifesto que vai além do aprisionamento da personagem: “Todos sonhamos com o desligamento das questões opressivas que o texto traz de formas metafóricas, mas que nós conhecemos em diferentes níveis na sociedade atual. É um espetáculo muito contemporâneo”.

Gabriela Duarte, conhecida do grande público por papéis marcantes na televisão, cinema e teatro, entrega ao público uma performance visceral, com total entrega emocional e física. Com mais de três décadas de atuação, a artista tem se destacado nos últimos anos por sua busca por projetos autorais e provocadores.

O trabalho já rendeu frutos: “O Papel de Parede Amarelo e eu” foi indicado ao Prêmio Shell na categoria “Melhor Cenário”.

Alessandra Maestrini, uma das diretoras, é atriz, cantora, autora e diretora brasileira, conhecida por sua versatilidade nos palcos, na televisão e na música. Formada em Artes Cênicas pela UniRio, também estudou teatro musical nos Estados Unidos, na prestigiada Florida International University e na Florida School of the Arts. É protagonista do solo “O Som e a Sílaba”, escrito e dirigido por Miguel Falabella, com grande aclamação de público e crítica.

Já Denise Stoklos, paranaense, é uma das mais importantes e inovadoras atrizes e diretoras do teatro brasileiro e internacional. Criadora do “Teatro Essencial”, uma linguagem cênica própria que dispensa elementos cênicos tradicionais, focando no corpo, na voz e na presença do ator, construiu uma carreira marcada pela originalidade, potência política e rigor estético. Já se apresentou em mais de 30 países e foi a única brasileira convidada a integrar a Royal Shakespeare Company com um trabalho solo.

Gabriela Duarte iniciou sua carreira ainda criança no cinema e ganhou notoriedade na televisão com novelas como Top Model, Irmãos Coragem e, especialmente, Por Amor (1997). No cinema, recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Huelva pelo filme O Vestido. Aos 50 anos, se reinventa como autora e produtora de conteúdo, explorando temas ligados à maturidade e à identidade feminina.

Os ingressos para as apresentações em Curitiba estão à venda pelo Disk Ingressos, a partir de R$ 70 mais taxa. Uma oportunidade imperdível para quem aprecia teatro de qualidade e performances que provocam reflexão.

Serviço

O Papel de Parede Amarelo e Eu

Onde: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação)

Quando: 11 e 12 de Outubro

Sábado (11), às 20 horas

Domingo (12), às 19 horas

Ingressos a partir de R$70 à venda no Disk Ingressos