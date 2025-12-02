Curitiba recebe aclamada sitarista Anoushka Shankar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A aclamada sitarista e compositora Anoushka Shankar, um dos maiores nomes da música contemporânea global, finalmente desembarca no Brasil para três apresentações que prometem ser históricas. E Curitiba será palco do primeiro contato da artista com o público brasileiro, através do consagrado Curitiba Jazz Sessions, que acontece no dia 21 de março de 2026 na Ópera de Arame.

Filha do lendário Pandit Ravi Shankar e irmã da cantora Norah Jones, Anoushka carrega um legado musical impressionante. Mas vai além: construiu sua própria identidade sonora que mescla a ancestralidade indiana com experimentações contemporâneas. Não é à toa que coleciona 14 indicações ao Grammy e trilhas sonoras premiadas na carreira.

A escolha de Curitiba como porta de entrada para sua primeira turnê brasileira não foi por acaso. “A vinda de Anoushka Shankar ao Brasil é um marco para a música instrumental e para o público que acompanha artistas que transcendem fronteiras culturais”, destaca Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento, uma das realizadoras da turnê.

Já Lucas Rodrigues, diretor da Goat Entertainment, ressalta: “Escolhemos Curitiba, Porto Alegre e São Paulo por serem capitais com cenas musicais vibrantes e público aberto a experiências artísticas profundas. Trazer uma artista desse porte, em sua primeira passagem pelo país, reforça nosso compromisso em conectar o Brasil às potências criativas do mundo”.

Anoushka não é apenas uma musicista excepcional – é uma verdadeira pioneira. Foi a mais jovem e primeira mulher a receber o British House of Commons Shield, conquistou indicação ao prestigiado Prêmio Ivor Novello, recebeu título honorário da Royal Academy of Music e fez história como a primeira musicista indiana a se apresentar ao vivo e atuar como apresentadora no Grammy Awards. Em 2024, sua trajetória ganhou mais um capítulo importante com o Doutorado Honorário em Música pela Universidade de Oxford.

A versatilidade da artista se reflete em suas inúmeras colaborações com nomes como Herbie Hancock, Patti Smith, Sting, Joshua Bell, Arooj Aftab, M.I.A. e sua irmã Norah Jones. Sua capacidade de transitar entre diferentes universos musicais a levou de pequenos cafés de jazz a festivais para 40 mil pessoas, além das principais salas de concerto ao redor do mundo.

Seu trabalho mais recente, “Chapter III: We Return to Light”, encerra uma trilogia de mini-álbuns super bem recebida pela crítica especializada. E agora, celebrando três décadas de carreira desde sua estreia aos 13 anos, Anoushka traz ao Brasil não apenas o sitar, instrumento tradicional indiano, mas toda uma proposta de diálogo entre culturas musicais.

Para os curitibanos e amantes de música instrumental de qualidade, essa é uma oportunidade única de vivenciar uma experiência sonora transcendental. Os ingressos já estão à venda e prometem esgotar rapidamente.

Confira os detalhes da turnê de Anoushka Shankar pelo Brasil:

Curitiba — Curitiba Jazz Sessions – 21 de março de 2026

Local: Ópera de Arame

Realização: Planeta Brasil e Goat Entertainment

Ingressos aqui