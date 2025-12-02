Troféu Gralha Azul premia diversidade do teatro paranaense em sua 41ª edição

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 41ª edição do Troféu Gralha Azul, realizada na noite de segunda-feira (1º) no Auditório Salvador de Ferrante em Curitiba, celebrou a diversidade e descentralização da cena teatral paranaense. A premiação, que completa 50 anos de história, contemplou 17 categorias e reconheceu espetáculos e profissionais da capital e do interior do estado.

Dos 63 espetáculos inscritos, 34 foram homologados e avaliados. O prêmio de Melhor Espetáculo foi para “O Medo da Morte das Coisas”, da Companhia Súbita de Teatro. Maíra Lour, que escreveu e atua neste espetáculo, também recebeu o troféu de Melhor Direção por “Deriva”.

A atriz Cleo Cavalcante conquistou três estatuetas com “Historieta”, da companhia Tato Criação Cênica, incluindo Melhor Atriz em espetáculo para crianças. O ator Adriano Gouvella, da companhia Os Palhaços de Rua da Cidade de Londrina, levou dois prêmios com “Réquiem para um barbeiro”: Melhor Ator e Dramaturgia.

A premiação também concedeu dois Prêmios Especiais: Gabriela Grigolom foi reconhecida por sua contribuição ao teatro surdo, e Carol Vaccari recebeu o prêmio de Técnico do Ano na área de iluminação.

O Troféu Gralha Azul, criado em 1974, passou por reformulações este ano para ampliar a participação de grupos socialmente minorizados e permitir que jurados avaliassem trabalhos apresentados fora de Curitiba, promovendo maior inclusão e diversidade na premiação.