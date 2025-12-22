Lynyrd Skynyrd em Curitiba: saiba data e como comprar ingressos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das bandas mais icônicas do rock sulista americano está voltando ao Brasil. O Lynyrd Skynyrd confirmou três apresentações exclusivas além de sua participação no Monsters of Rock. A banda vai passar por Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre no início de abril de 2026, em uma série de shows que celebra mais de cinco décadas de pura história do rock.

Quem cresceu ouvindo clássicos como “Free Bird” e “Sweet Home Alabama” vai ter a chance de viver essa experiência ao vivo. A banda, que construiu sua identidade com suas marcantes guitarras triplas e letras que respiram a essência sulista americana, segue firme como um dos nomes mais respeitados da música.

Mesmo após o trágico acidente aéreo de 1977, que marcou profundamente sua trajetória, o grupo conseguiu se reinventar em 1987 com Johnny Van Zant nos vocais, mantendo vivo o legado que atravessa gerações.

No Rio de Janeiro, o show contará com participação especial do Dirty Honey, uma das revelações mais empolgantes do rock atual. Formada em Los Angeles em 2017, a banda tem revitalizado o hard rock com influências setentistas e já dividiu palco com gigantes como Guns N’ Roses, KISS e The Black Crowes.

As datas já estão confirmadas: 1º de abril em Curitiba (Live Curitiba), 5 de abril no Rio (Qualistage) e 7 de abril em Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna).

Para quem não quer ficar de fora, os ingressos para o show do Rio começam a ser vendidos nesta quarta-feira (17/12), às 10h, exclusivamente pelo site da Eventim. Já para Curitiba e Porto Alegre, haverá uma pré-venda também a partir desta quarta (17/12), às 10h, com duração de 72 horas. A venda geral começa no sábado (20/12), às 10h, pelo site da Bilheteria Digital.

Ingressos a partir de R$ 270 em Curitiba

Em Curitiba, o show acontece no Live Curitiba, com abertura dos portões às 18h e início previsto para 21h. Os ingressos variam entre R$ 270 (pista), R$ 390 (pista premium) e R$ 320 (VIP). Para quem quer uma experiência exclusiva, há ainda a opção de camarote para 15 pessoas por R$ 12 mil.

Vale lembrar que diversos grupos têm direito à meia-entrada, como estudantes, idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, professores da rede pública e particular do Paraná, doadores de sangue, portadores de câncer, mesários e profissionais da saúde. Também existe a opção de ingresso solidário com 50% de desconto mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

A classificação etária é de 16 anos. Menores dessa idade só podem entrar acompanhados dos pais ou responsável legal, mediante preenchimento de termo de consentimento na entrada.