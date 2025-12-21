Sobriedade: 64% dos adultos brasileiros não beberam álcool em 2025

Reduziu o consumo de álcool e agora prefere uma boa água com gás? Saiba que você não está sozinho. A Font Life, indústria paranaense de água mineral, já detectou essa mudança de comportamento e se prepara para um verão com produção turbinada.
Não é apenas o calorão que deve aumentar o consumo de água nos próximos meses. Uma transformação nos hábitos dos brasileiros está em curso, com cada vez mais pessoas deixando as bebidas alcoólicas de lado.
Os números não mentem. Pesquisa recente do Ipsos Ipec mostra que 64% dos adultos brasileiros afirmaram não beber em 2025. É um salto considerável comparado aos 55% de 2023. Entre os jovens, esse movimento é ainda mais forte. Na faixa de 18 a 24 anos, a abstinência disparou de 46% para 64%, enquanto no grupo de 25 a 34 anos, subiu de 47% para 61%.
Mesmo entre quem continua bebendo, a moderação virou regra. O número de pessoas que consomem álcool semanal ou quinzenalmente caiu seis pontos percentuais desde 2023. E 39% dos que ainda bebem se limitam a uma ou duas doses por ocasião.
Célio Baggio, diretor administrativo da Font Life, confirma o que os números já indicavam: “As vendas sempre sobem no verão, mas nos últimos anos percebemos algo diferente. As pessoas estão mudando hábitos de consumo e buscando alternativas mais saudáveis. O crescimento da procura por água, especialmente água com gás, acompanha essa tendência. Para este verão, estamos preparados para ampliar a produção e atender a uma demanda que já se mostra superior à dos períodos anteriores. A empresa acompanha atentamente os novos comportamentos de consumo e adapta sua operação para garantir qualidade, volume e regularidade na entrega”, afirma Baggio.
Por que tanta gente está reduzindo o álcool?
A nutricionista Pietra Corrêa Mello explica que os benefícios são vantajosos. “Quando a pessoa corta o álcool, o sono tende a melhorar, o humor fica mais estável, a concentração aumenta e há um impacto positivo no controle de peso. Além disso, o risco de doenças crônicas diminui porque o álcool interfere em diversos sistemas metabólicos, sobrecarrega o fígado, prejudica a absorção de nutrientes, provoca desidratação e estimula processos inflamatórios”, afirma.
E já que o assunto é hidratação, a especialista ressalta que pequenos cuidados fazem toda diferença no dia a dia, especialmente para quem está reduzindo ou eliminando o consumo de álcool. “A hidratação adequada melhora o funcionamento intestinal, favorece o equilíbrio dos eletrólitos, deixa a pele mais viçosa e contribui para uma melhor recuperação muscular”, completa.
Quer se hidratar melhor neste verão? Anota essas dicas:
• Beber entre 30 e 35 mililitros de água por quilo de peso ao dia
• Começar o dia com 300 a 500 mililitros de água
• Consumir águas aromatizadas com frutas e ervas
• Incluir chás gelados sem açúcar para variar o sabor
• Priorizar alimentos ricos em água, como melancia, pepino e melão
• Utilizar garrafas marcadas ou lembretes para manter a regularidade