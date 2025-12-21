Previsão em Curitiba: segunda começa com calor e céu nublado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O curitibano que já está planejando o início da semana precisa se preparar para enfrentar temperaturas elevadas nesta segunda-feira (22/12). A capital paranaense terá um dia quente, com termômetros que não devem baixar dos 20°C e podem alcançar até 31°C ao longo do dia.

O céu amanhecerá parcialmente nublado e assim permanecerá, com 100% de cobertura de nuvens, embora o sol deva aparecer em alguns momentos. A combinação de calor com umidade relativa do ar em torno de 51% promete trazer uma sensação de abafamento para quem circular pela cidade.

Os ventos soprarão do norte a uma velocidade média de 11 km/h, podendo atingir rajadas de até 21 km/h. Quanto à possibilidade de chuva, os curitibanos podem ficar tranquilos: há apenas 10% de chance de precipitação ao longo do dia.

Um ponto de atenção especial fica para o índice ultravioleta, que chegará a 11 – considerado extremo. Isso exige cuidados redobrados com a exposição solar, como uso de protetor solar, chapéu e óculos escuros para quem precisar realizar atividades ao ar livre.

Com o cair da noite, o céu permanecerá predominantemente nublado, com 97% de cobertura. A temperatura mínima ficará em torno dos 20°C, mas a sensação térmica pode chegar a 24°C. Os ventos mudarão ligeiramente para norte-nordeste, com velocidade reduzida para 8 km/h e rajadas de até 16 km/h.

Para os madrugadores, o sol nascerá às 5h24, enquanto o pôr do sol está previsto para as 19h07. A lua estará na fase crescente e poderá ser vista a partir das 7h22 da manhã.

A recomendação para quem vai encarar o calor curitibano é manter-se bem hidratado e protegido dos raios solares, aproveitando o dia com os devidos cuidados.