Férias tranquilas

Curitiba orienta sobre prevenção da dengue durante férias de verão

21/12/25
Eliminar criadouros é um dos cuidados necessários para deixar a dengue longe de você.

A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba divulgou orientações para prevenir a dengue durante as férias de verão. As recomendações visam garantir que os moradores possam aproveitar o período de descanso com segurança, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Entre as principais medidas estão o uso constante de repelente, a eliminação de possíveis criadouros do mosquito dentro de casa e no quintal, e cuidados especiais com recipientes menores que podem acumular água.

Uso de repelente e eliminação de criadouros

O uso de repelente é considerado essencial, devendo ser aplicado após o protetor solar. A secretaria recomenda atenção ao tempo de proteção de cada produto e reforça a importância do uso diário em locais com surtos de dengue.

Quanto aos criadouros, a orientação é manter lixeiras tampadas, guardar baldes e recipientes em locais protegidos da chuva, vedar caixas d’água e piscinas, e evitar o acúmulo de água em vasos de plantas e outros objetos no quintal.

Cuidados com itens menores também são destacados, como a limpeza frequente de bebedouros de animais, bandejas de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, além da vedação de ralos em banheiros pouco utilizados.

Ao retornar das férias, os moradores são aconselhados a realizar nova vistoria em suas residências para garantir que não houve formação de criadouros durante a ausência.

Em caso de sintomas como febre, dor de cabeça e no corpo, a secretaria alerta para não se automedicar e buscar atendimento médico. Para dúvidas, os curitibanos podem ligar para a Central Saúde Já no telefone 3350-9000.

