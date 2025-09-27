Avenged Sevenfold adia show marcado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O show da banda norte-americana Avenged Sevenfold, que aconteceria na próxima quinta-feira (02/10), em Curitiba, foi adiado para o início de 2026. A produtora 30e anunciou a decisão na noite desta sexta-feira (26/09), justificando o adiamento por questões de saúde de um dos integrantes do grupo.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a banda revelou que o vocalista M. Shadows foi diagnosticado com um hematoma nas cordas vocais, descoberto pouco antes de uma apresentação em Buenos Aires, na Argentina. “Não tem como eu cantar desse jeito”, declarou o cantor, informando que precisará de tempo para se recuperar.

Segundo a publicação, as novas datas da turnê devem ser reagendadas a partir de janeiro de 2026. A Eventim, plataforma responsável pela venda de ingressos, informou que anunciará em breve o calendário atualizado, além das regras para reembolso. A empresa também garantiu que todos os ingressos já adquiridos seguirão válidos para os shows remarcados.

O adiamento impacta não apenas a apresentação marcada para a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, mas também o show em São Paulo, que estava previsto para o dia 4 de outubro, no Allianz Parque. Além do Brasil, a turnê Life Is But a Dream… incluía datas no Chile, Argentina, Colômbia, México e Porto Rico.

Em 2018, a banda já havia cancelado a turnê de verão na América do Norte após Shadows enfrentar complicações semelhantes. Depois de tratamento, o Avenged Sevenfold retornou aos palcos, e esteve no Brasil em 2024 como uma das atrações do Rock in Rio. O show em Curitiba seria o primeiro em 11 anos desde a última passagem da banda pela cidade em 2014, no extinto Curitiba Master Hall.