Feira do Vinil traz mais de 5 mil títulos para Curitiba

Neste sábado (27/09) e domingo (28/09), o Shopping Crystal será novamente palco da Feira do Vinil, reunindo expositores do Paraná e de Santa Catarina. O evento contará com mais de 5 mil títulos, incluindo LPs, CDs e discos raros, nacionais e importados, oferecendo uma experiência completa para colecionadores e amantes da música.

Além das vendas, a feira terá discotecagem ao vivo em vinil, criando uma atmosfera nostálgica e autêntica, perfeita para quem deseja mergulhar na cultura do disco e descobrir títulos exclusivos.

O mercado de vinil segue em expansão no Brasil e no mundo. Depois do crescimento expressivo em 2023, quando as vendas de discos superaram o faturamento de CDs e DVDs musicais, o mercado brasileiro manteve o ritmo de crescimento em 2024, com aumento contínuo na procura por vinis, tanto de colecionadores quanto de novos consumidores. Globalmente, o mercado de vinil deve atingir US\$ 3,5 bilhões até 2033, mostrando o fortalecimento desse hobby entre apreciadores de música.

Marcos Rosa, um dos expositores da feira, comenta: “A cada edição da Feira do Vinil vejo mais pessoas apaixonadas por música se reunindo. É incrível poder mostrar títulos raros e ainda trocar histórias com colecionadores e novos fãs.”

“É uma honra para o shopping proporcionar esse espaço para os amantes de vinil e da música como um todo. Nosso propósito é abrir espaço para que o público desfrute de seus hobbies e se conecte a partir de interesses em comum”, destaca a superintendente do Shopping Crystal, Daniela Tambosi.

O Shopping Crystal fica na Rua Comendador Araújo, 731, Piso L2, Curitiba. O encontro será em frente à loja Vivara, sábado e domingo, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.