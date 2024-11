Curitiba Restaurant Week começa com 37 restaurantes

Entre os dias 08 de Novembro e 08 de Dezembro, a Restaurant Week está de volta em Curitiba para sua 28ª edição na cidade. Com o tema “Diversidade Culinária Regional”, o festival reúne alguns dos melhores restaurantes da capital paranaense com a proposta de levar boa gastronomia ao grande público e aumentar o fluxo de clientes das casas participantes.

Essa edição desafiou os chefs a criarem um saboroso menu em três etapas (entrada, prato principal e sobremesa), explorando a criatividade e a novidade. As categorias de menu foram dividas em:

Tradicional (R$ 54,90 almoço e R$ 69,90 jantar);

Plus (R$ 68,90 almoço e R$ 89,90 jantar);

Premium (R$ 89,00 almoço e R$ 109,00 jantar)

Diamond (R$ 109,00 almoço e R$ 149,00 jantar).

De acordo com o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis, “os restaurantes poderão transformar pratos tradicionais em releituras que oferecem novas perspectivas, mantendo o vínculo à origem”.

Entre as casas participantes que irão explorar sabores de uma forma inovadora, está o Limoeiro Casa de Comidas que oferecerá almoço de terça-feira a domingo. Com um menu Diamond, o restaurante oferecerá uma experiência composta por Vitello Tonnato, Polenta ou Frittata di Pesce como Entrada; Prato Principal – Girella Ripiena, Gallina Abbronzata ou (Vegetariano) Ravioli de Pera; e Sobremesas – Baba de Camelo, Crème Brûlée ou Sorbet de Abacaxi.

O Limoeiro Casa de Comidas fica na Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 669, Cristo Rei.

“A presença do Limoeiro Casa de Comidas em um festival renomado internacionalmente representa uma valiosa oportunidade de experimentar novos pratos e receber de imediato as impressões dos clientes, que sempre aguardam por combinações inovadoras de sabores e experiências memoráveis”, diz a chef e proprietária, Vania Krekniski.

Shopping de Curitiba aposta na magia do Natal de Nova Iorque

O festival também se destaca pela variedade gastronômica, caso do Thai Restaurante Tailandês, que oferecerá ao público curitibano um menu Premium composto por roll de camarão com geleia de pimenta ou bolinho de frango com amendoim à moda thai de entrada, pad thai de camarão e frango ou frango com pera caramelizada ao leite de coco no prato principal, e dois tipos de sobremesa: Terrine de chocolate meio amargo com gengibre e calda de amora ou torta de coco com abacaxi.

O Thai Restaurante Tailandês fica na Al. Júlia da Costa, nº 870, Bigorrilho.

Uma das casas participantes de gastronomia italiana, a Anarco Emporio e Restaurante Batel, incluiu em seu Menu Week o seu renomado prato de frutos do mar. “O Anarco sempre busca participar do festival pensando em trazer um público que possa conhecer o nosso restaurante e ter a experiência de provar o que temos de melhor na nossa culinária. Optamos por pratos que atendem ao paladar da maioria dos clientes, inclusive opções vegetarianas e também as nossas especialidades”, explica o chef e proprietário, Bruno Agottani. O Anarco Emporio e Restaurante Batel fica na R. Marechal José Bernardino Bormann, nº 600, Batel.

Em algumas casas, ainda há a opção de enriquecer o cardápio com a carta de vinhos selecionados.

Solidariedade

Durante a Curitiba Restaurant Week, os clientes poderão contribuir e doar R$ 2 por menu, destinados ao Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. A doação pode ser feita diretamente para a instituição através do cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas dos restaurantes. Conheça mais em @pequenocotolengo

A 28ª Curitiba Restaurant Week conta com 37 restaurantes, os menus e serviços de cada restaurante podem ser conferidos no site do festival.

Restaurantes participantes:

A Sacristia,

Afonso’s,

Aish Baladi – Gastronomia Árabe,

Ambe Comida Indiana,

Anarco Empório e Restaurante – Batel,

Avenida Paulista Pizza Pasta e Vino,

Bacareto,

Bardo Company,

Cantina do Délio – Batel e Itupava,

Cantina e Pizzaria Baviera,

Casa Varela,

Chinchu – Bar y parrilla,

Donna Taça,

Gyozabar,

Ibérico – Ecoville, Água Verde e Pequeño Cabral,

Ícaro Greek Food,

Le Réchaud,

Limoeiro Casa de Comidas,

Luponero Restaurante,

Mia Trattoria,

Negrita Bar e Café,

Paco Cocina y Bar,

Paineiras Árabe – Shopping Água Verde e Spot Compact Mall,

Petit Château,

Pescara Cucina Italiana,

Pimenta Brasserie – Curitiba,

Spaccio Gourmet – Curitiba,

Street Food By Tuk Tuk,

Thai Restaurante Thailandês,

Tribo das Frutas,

Tuk Tuk,

Vino! – Batel e Cabral

Wikimaki – Batel.