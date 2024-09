Curitiba recebe Supertramp Experience nesta sexta-feira

Após o grande sucesso da turnê de 2023 e os incontáveis pedidos do público, o Supertramp Experience volta ao Brasil com diversos shows nas principais cidades do país e Curitiba não poderia ficar de fora! O grupo desembarca na cidade nesta sexta (6), no Teatro Up Experience.

Comemorando 55 anos de criação da banda Supertramp e 50 anos do lançamento do disco “Crime of the Century”, com músicas atemporais, o Supertramp Experience, única banda reconhecida pelo cofundador Roger Hodgson e considerado o melhor tributo ao grupo do mundo, promete surpreender o público com uma performance repleta de hits e muita energia.

O setlist inclui sucessos como “The Logical Song”, “Dreamer, School”, “Goodbye Stranger”, “Fool’s Overture”, “Crazy”, “Hide In Your Shell”, entre outros. O show tem aproximadamente 2 horas de duração.

O grupo, conhecido por capturar a essência e o espírito único do Supertramp, é formado por Antoine Oheix (vocal e teclados), Alice Vallee (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Lucas Fleurance (baixo, coros) e Stéphane Glory (bateria).

Os cinco músicos, apaixonados pelo Supertramp, se apresentam nos palcos da Europa para emocionar o público ao som dos lendários sucessos de uma das maiores e mais amadas bandas de todos os tempos. O quinteto transmite o som, a energia e a emoção da forma mais fiel possível à lendária banda inglesa.

O show SuperTramp Experience acontece nesta sexta-feira, a partir das 21h, no Teatro Up Experience (Universidade Positivo – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Estacionamento 8 – Campo Comprido). Os ingressos custam a partir de R$ 129,95 e você pode comprá-lo clicando aqui! Produção local: Little John Entretenimento

