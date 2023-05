Curitiba abriu primeiras quadras públicas de pickleball. Já ouviu falar?

Já estão à disposição dos curitibanos as primeiras quadras públicas de pickleball, esporte que é uma mistura de tênis e pingue-pongue. O pickleball pode ser jogado individualmente ou em duplas, em ambientes fechados ou ao ar livre, com raquetes, uma bola e uma quadra parecida com a de tênis (porém menor).

A Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude instalou as duas primeiras quadras no Parque Barigui, onde é possível também emprestar as raquetes e as bolinhas que são de plásticos, ocas e furadas. O empréstimo de uma hora é gratuito e os interessados podem praticar e conhecer o esporte.

Os materiais estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com retirada no Centro de Atividade Física Professora Judith Passos (Alamenda Rubens Requião, 200 – Parque Barigui).

Segundo o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Junior, o pickleball é uma nova modalidade que veio para ficar, já que é fácil de aprender e muito divertido. “Esse é um esporte muito simples, fácil de aprender. Você pode entrar em uma quadra de pickleball e em cerca de uma hora já consegue jogar, se divertir e, claro, praticar uma atividade física”, afirmou Pijak.

Vitor de Lara Brasil, de 10 anos, pratica tênis e conheceu o pickleball recentemente. O curitibinha gostou muito da nova modalidade e disse que vai jogar sempre que puder. “É rápido e a gente tem que correr bastante, muito legal. Vou querer jogar sempre”, disse Vitor.

Bacacheri

No Centro de Esporte e Lazer Bacacheri (Rua Costa Rica, 1.614 – Bacacheri) também já estão disponíveis duas quadras e empréstimo dos materiais. Por lá também já há vagas para se inscrever nas primeiras turmas para aulas de pickleball da cidade. As inscrições podem ser feitas através do Portal Curitiba em Movimento.

Há turmas às terças e quintas-feiras, às 9h30 e às 13h30 (para pessoas de 12 a 59 anos) e às 10h30 (de 10 a 14 anos).

“É um esporte muito social e essa é a principal razão pela qual as pessoas se interessam por ele. Essas são as primeiras quadras que instalamos na cidade e em pouco tempo vamos proporcionar a prática do pickleball nas dez regionais da cidade”, contou o secretário.

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude inaugura quadras de Pickleball no Parque Barigui. Curitiba, 19/05/2023. Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

Pickleball

O esporte surgiu nos Estados Unidos como uma atividade para manter as crianças entretidas e se popularizou rapidamente também entre as pessoas que buscavam novas opções de diversão em meio à pandemia de covid-19.

Apenas no ano passado, o número de participantes cresceu 35% e atualmente mais de três milhões de pessoas o praticam. O objetivo, assim como de outros esportes de raquete, é passar a bola por cima da rede e dificultar para que o adversário não consiga devolvê-la.

Tem suas regras mais específicas em termos de saque e pontuação, mas depois de dois sets (ou três, se houver empate), o vencedor será aquele com uma diferença de dois pontos a seu favor.

