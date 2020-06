As celebrações religiosas de Corpus Christi também serão afetadas pela pandemia de novo coronavírus em 2020. De acordo com a Arquidiocese de Curitiba, a data móvel que para os católicos representa o dia em que Jesus sai às ruas para abençoar a todos e que este ano será comemorada na próxima quinta-feira (11), não terá em sua programação missa a céu aberto, procissão no Centro da Curitiba e nem mesmo a confecção dos tradicionais tapetes coloridos. Tudo isto para evitar aglomerações e a propagação da doença.

Para os fiéis da capital, fica o convite da Arquidiocese para acompanhar e celebrar o Corpus Christi por meio da transmissão on-line e pela redes de TV e rádio. Na quinta-feira, às 14h acontece a missa presidida pelo arcebispo, Dom José Antônio Peruzzo, na Catedral Basílica, que não será aberta ao público. Participarão presencialmente da missa alguns representantes do clero e lideranças convidadas para representar setores e ações pastorais da Igreja Católica de Curitiba.

Após a missa, a hóstia consagrada será levada em um ostensório pelo arcebispo, em um carro aberto para hospitais centrais da capital paranaense, para dar bênçãos às equipes e aos pacientes. Segundo a Arquidiocese, está será a forma de celebrar a presença de Jesus junto aos locais que simbolizam o enfrentamento à pandemia. A programação encerra às 18h.

Ajude quem precisa

A solenidade em Curitiba também contará com uma campanha solidária de arrecadação de doações. Durante toda a transmissão pela internet haverá um QRcode direcionando a um site de doações voltadas a ajudar as pessoas atendidas por pastorais sociais da Igreja Católica.

Veja o convite feito pelo Arcebispo de Curitiba

Convite Dom Peruzzo – Corpus Christi #emcasa O Arcebispo de Curitiba tem um convite a você: celebre conosco, nesta quinta-feira, o Corpo do Cristo em nosso meio!Seremos muitos milhares unidos em oração, cada um em sua casa.* Atividades não são abertas ao público em geral – acompanhe de casa pelas TVs, rádios ou redes sociais. Mais informações em corpuschristicuritiba.com.br#corpuschristicuritiba #celebreemcasa #vamoscelebraremcasa Posted by Arquidiocese de Curitiba on Monday, June 8, 2020

Programação

14h – Santa Missa de Corpus Christi, com o arcebispo Dom José Antônio Peruzzo

15h30 – Bênção com o Santíssimo Sacramento em hospitais de Curitiba

18h – Encerramento das transmissões.

A transmissão será por redes de TVs, rádios e redes sociais, incluindo a página da Arquidiocese de Curitiba no Facebook.

Mais informações: www.corpuschristicuritiba.com.br