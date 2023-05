Coroação do Rei Charles III terá celebração especial em Curitiba

A Camerata Antiqua de Curitiba comemora a coroação do Rei Charles III com um concerto gratuito, nesta quinta-feira (04), às 19h30. Sob a regência da maestrina Mara Campos, a história da realeza será celebrada com obras de alguns dos mais importantes compositores ingleses da época barroca, Henry Purcell e Georg Friedrich Händel (alemão naturalizado cidadão britânico).

O concerto acontece na Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro). Os ingressos podem ser retirados presencialmente, na bilheteria do espaço, das 9h às 12h e das 14h às 17h30. A apresentação é uma parceria da Prefeitura de Curitiba com o Consulado do Reino Unido.

A cororação de Charles será no sábado (06), na Abadia de Westminster, em Londres.

Repertório

O repertório selecionado para a ocasião inicia com a emocionante peça Ode for St. Cecilia’s Day, 1683 Z.339, escrita por Henry Purcell (1659-1695) em homenagem à padroeira da música. Aos 18 anos de idade, Purcell já era considerado o principal compositor inglês.

O concerto segue com os hinos de Coronation Anthems, escritos por Georg Friedrich Händel (1685-1759). A obra foi elaborada para a coroação do rei George II e encantou o público desde sua primeira apresentação, em 1727.

Também compostos por Händel, fecham o concerto os movimentos And the Glory of the Lord, Glory to God e Hallelujah da obra sacra Messiah. Uma das peças mais importantes da história da música, ela foi composta em apenas três semanas.

Serviço

Camerata Antiqua

Concerto Comemorativo à Coroação do Rei Charles III

Data: quinta-feira (04)

Horário: 19h30

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro)

Ingressos estão sendo distribuídos na bilheteria da Capela Santa Maria, das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h30

