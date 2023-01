Já escolheu qual vai ser a cor que você vai passar a virada de ano de 2022 para 2023? A simbologia das cores é importante e demonstra como você quer e espera que o ano que se inicia seja. A tradição diz que a cor pode dar uma ajudinha para alcançar seus objetivos no próximo ano.

A cor para 2023, segundo especialistas, é o tom vermelho viva magenta.

Significado das cores no Ano Novo

Branco

Branco é o símbolo da paz. Essa cor ajuda você a alcançar o que há de melhor para sua vida.

O branco é a cor clássica do Ano Novo e das festas de Réveillon e é considerada a cor ideal para se purificar das energias antigas e abrir o corpo e a mente para as novidades que o novo ano trará. O branco transmite paz, calma e pureza, significando inocência e esperança no bem. A cor revela sinceridade e verdade. Equilibra a aura e facilita o contato com os guias espirituais.

Amarelo

A cor amarela atrai dinheiro e sucesso, além de incentivar a criatividade, boas ideias e alegria.

Verde

Além de simbolizar a sorte, também é a cor do equilíbrio e da saúde, perfeita para quem quer começar o Ano Novo com o pé direito e saúde perfeita pra encarar os desafios do ano. O verde ainda significa vigor, frescor, esperança e calma. Representa as energias da natureza, da vida, esperança e perseverança. Simboliza a renovação, fertilidade, crescimento e saúde. A cor traz paz, segurança, esperança em abundância e confiança. É para quem quer começar o ano em perfeito equilíbrio. Entre as tonalidades possíveis, o verde limão, mais vivo e amarelado, sugere uma força ativa, muita energia. Já o verde claro significa contentamento e proteção.

Azul

É a cor do bem-estar e da paciência, da amabilidade e da serenidade. Também simboliza o ideal e o sonho, já que representa o céu iluminado, das alturas, do espírito e do pensamento, sendo ideal para transmitir boas vibrações para a realização de seus sonhos no Ano Novo. Também é uma cor interessante pra quem vai fazer vestibular, já que simboliza segurança, tranquilidade e facilita o poder de comunicação. Por fim, também simboliza a lealdade, a fidelidade e a seriedade. Uma roupa na cor azul claro vai expressar tranquilidade, abertura e frescor. É para começar o ano com serenidade e vivacidade.

Lilás

Para quem tem dúvida a respeito de qual o tom exato do lilás, esclarecemos que esta cor é um roxo pendendo para o azul. Sendo assim, é uma cor que também significa espiritualidade e intuição, mas de forma mais leve e sutil. É a cor da alquimia e da magia. Ela é vista como a cor da energia cósmica e da inspiração espiritual. A cor lilás é, segundo místicos, excelente para purificação e cura dos níveis físico, emocional e mental. Ideal para começar o Ano Novo de forma leve e tranquila. Lilás é uma cor que ajuda a encontrar novos caminhos durante o ano e a elevar nossa intuição espiritual para enfrentar com serenidade os desafios do ano que chega.