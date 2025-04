Conservatório de MPB de Curitiba divulga agenda com 40 shows

O Conservatório de MPB de Curitiba divulgou a programação anual com 40 eventos gratuitos confirmados até novembro, todos voltados à valorização da música brasileira e dos artistas locais. A agenda do Conservatório deste mês prevê três atrações de choro e samba em homenagem a Pixinguinha — que faria aniversário no dia 23 de abril.

Eventos em Curitiba nesta semana

Na sexta-feira (10), a Roda de Samba convida o cantor Jack Santa Clara, cuja trajetória é marcada por colaborações com nomes como Jorge Aragão e Fundo de Quintal.

No fim do mês, no dia 24, o violonista Carlinhos 7 Cordas é o destaque da Roda de Choro. No domingo (27), o grupo feminino Regional Roseira assume o palco do Domingo Onze e Meia em uma edição especial do festival É no Choro que eu Vou, exaltando a presença das mulheres na música instrumental e celebrando o legado de Pixinguinha.

A programação completa pode ser conferida no Guia Curitiba.

Entre os destaques da programação estão o cavaquinista Lucas Miranda — que já tocou com Yamandu Costa —, a cantora Janine Mathias, que dividiu palco com Criolo e Sandra de Sá, além de artistas como Amanda Cortes, Sérgio Albach, Jay Oyá, Capim Limão, Emiliano Pereira Quarteto, Nati Bermúdez, entre outros. Os gêneros incluem choro, música caipira, jazz, ska, samba e MPB.

Projetos musicais consolidados

As apresentações fazem parte de projetos já tradicionais na cena curitibana, como a Roda de Choro, Roda de Samba, Roda de Música Caipira, o programa Terça Brasileira e o consagrado Domingo Onze e Meia — todos com o objetivo de difundir a música brasileira e fortalecer a produção local.

A única exceção é o Terça Brasileira, que tem ingressos pagos e acontece no Teatro do Paiol. Os demais eventos são gratuitos e realizados na Praça Jacob do Bandolim, sede do Conservatório de MPB, no Centro Histórico da capital.

Sobre o Conservatório de MPB de Curitiba

Criado em 1993, o Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba é referência no ensino, pesquisa e promoção da música brasileira. Localizado em um casarão histórico restaurado no Setor Histórico, oferece cursos semestrais de instrumento, canto, teoria musical e prática de conjunto, além de oficinas, workshops e encontros com grandes nomes da música nacional.

O espaço também abriga grupos artísticos mantidos pela Fundação Cultural de Curitiba, como as orquestras À Base de Corda e À Base de Sopro, o Vocal Brasileirão, o grupo infantojuvenil Brasileiro e o Coral Brasileirinho. Com biblioteca especializada e fonoteca com mais de 4.500 títulos, o Conservatório é um importante centro de preservação e difusão da música popular brasileira.

Serviço

Conservatório de MPB de Curitiba

Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco

Programação de 2025 do Conservatório de MPB de Curitiba

ABRIL

– 10/4 (qui), 19h – Roda de Samba convida Jack Santa Clara

– 24/4 (qui), 18h – Roda de Choro convida Carlinhos 7 Cordas

– 27/4 (dom), 11h30 – Domingo Onze e Meia especial “É no choro que eu vou” com Regional Roseira

MAIO

– 2/5 (sex), 19h – Roda de Música Caipira convida Duo Varandas

– 6/5 (ter), 20h – Terça Brasileira: O Jazz da Vero

– 7/5 (qua), 19h – Roda de Música Caipira convida Conexão Rural

– 11/5 (dom), 11h30 – Domingo Onze e Meia: Grupo Viola Quebrada

– 15/5 (qui), 19h – Roda de Samba convida Jay Oyá

– 22/5 (qui), 19h – Roda de Choro convida Lucas Miranda

– 25/5 (dom), 11h30 – Domingo Onze e Meia: Pedro Afara Project

JUNHO

– 4/6 (qua), 19h – Roda de Música Caipira convida Cleberson Ribeiro

– 8/6 (dom), 11h30 – Domingo Onze e Meia: Curitiba Ska Jazz Ensemble

– 10/6 (ter), 20h – Terça Brasileira: Banda Urucum

– 12/6 (qui), 19h – Roda de Samba convida Mariana Zibáh

– 15/6 (dom), 11h30 – Domingo Onze e Meia : Beduino & BK12

– 26/6 (qui), 19h – Roda de Choro convida Marcela Zanette

AGOSTO

– 3/8 (dom), 11h30 – Domingo Domingo Onze e Meia: Danni Distler

– 6/8 (qua), 19h – Roda de Música Caipira convida Jangadeiro e Zé Galvão

– 12/8 (ter), 20h – Terça Brasileira: Janine Mathias

– 14/8 (qui), 19h – Roda de Samba convida Vinicius Reis

– 17/8 (dom), 11h30 – Domingo Onze e Meia: Samba do Cassin

– 21/8 (qui), 19h – Roda de Choro convida Zélia Brandão

SETEMBRO

– 3/9 (qua), 19h – Roda de Música Caipira: Campos

– 11/9 (qui), 19h – Roda de Samba convida Léo Fé

– 14/9 (dom), 11h30 – Domingo Onze e Meia: Trio Maré

– 18/9 (qui), 19h – Roda de Choro convida Luis Otavio

– 23/9 (ter), 20h – Terça Brasileira: Capim Limão

– 28/9 (dom),11h30 – Domingo Onze e Meia: Peci e o Tempero

OUTUBRO

– 1/10 (qua), 19h – Roda de Música Caipira convida Giullia Foganholi

– 7/10 (ter), 20h – Terça Brasileira: Emiliano Pereira Quarteto

– 9/10 (qui), 19h – Roda de Samba convida Amanda Cortes

– 12/10 (dom), 11h30 – Domingo Onze e Meia: Tupi Pererê

– 16/10 (qui), 19h – Roda de Choro convida Sérgio Albach

– 26/10 (dom), 11h30 – Domingo Onze e Meia: Victor Gabriel Castro

NOVEMBRO

– 5/11 (qua), 19h – Roda de Música Caipira convida Torrilhas e Pimentel

– 9/11 (dom), 11h30 – Domingo Onze e Meia: Nati Bermúdez

– 13/11 (qui), 19h – Roda de Samba convida Luís Cláudio

– 18/11 (ter), 20h – Terça Brasileira: Alimentadores da Região

– 27/11 (qui), 19h – Roda de Choro convida Tiago Portela