Chuva em Curitiba a partir desta terça-feira. Previsão do tempo completa!

Atenção morador de Curitiba, prepare seu guarda-chuva! A previsão do tempo para esta terça-feira (08) indica a chegada de chuva à capital paranaense. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR), há 97% de probabilidade de precipitação, com um acumulado estimado de 8,4 mm ao longo do dia.

As temperaturas permanecerão amenas, com mínima prevista de 13°C e máxima de 24°C. A umidade relativa do ar oscilará entre 54% e 99%, indicando um ambiente bastante úmido. Segundo a previsão do tempo para Curitiba a chuva chega a partir da noite, depois das 18h.

Apesar da chuva, não há expectativa de queda significativa nas temperaturas em comparação aos dias anteriores. A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, variando entre 80% e 95%.

Chuva em Curitiba vai durar um longo período?

A chegada da chuva é atribuída à formação de áreas de instabilidade que avançam sobre a região sul do país, típicas desta época do ano. Embora não sejam esperados eventos climáticos extremos, é aconselhável que os curitibanos estejam preparados para chuvas intermitentes ao longo do dia.​

Para os próximos dias, a tendência é de manutenção desse padrão climático, com chuvas ocasionais e temperaturas amenas.

