Assista ao momento de acidente gravíssimo na BR-101: rio de fogo destruiu 24 veículos!

Um trecho da BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis, ficou mais de 15 horas interditado após um caminhão tombar, explodir e incendiar outros veículos no domingo (06). Cinco pessoas ficaram feridas e ao menos 24 carros e três carretas foram atingidos pelo fogo. O vídeo é impressionante e mostra o desespero de motoristas quando um “rio de fogo” se aproxima dos veículos. Este trecho da BR-101 é continuação da BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina.

O acidente com a carreta que tombou estava carregada com etanol, produto inflamável. Um vídeo do caos viralizou nas redes sociais, em que é possível perceber o fogo se alastrando entre os demais veículos.

O motorista da carreta e a esposa tiveram queimaduras nos braços e pernas e foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pinheira, em Palhoça. Ele teve 30% do corpo queimado e ela 20%.

Outras três vitimas de queimaduras foram deslocadas de ambulância. Árvores às margens da rodovia também foram atingidas pelas chamas, e não se tem informações atualizadas sobre o estado de saúde dos outros feridos.

Acidente idêntico em 2016 na BR-277

Este acidente lembra muito outro acidente semelhante ocorrido em 2016, na BR-277. Naquela época, um caminhão também carregado com etanol matou seis pessoas após tombar e invadir a pista contrária, num trecho da BR-277 sentido litoral do Paraná. Relembre aqui o acidente.

