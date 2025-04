Motociclista ignora alerta da PRF e morre em acidente na BR-277

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um grave acidente na BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, na manhã deste domingo (06).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos pilotos perdeu o controle da direção e caiu do veículo. Na sequência, ele foi atropelado por uma motocicleta esportiva. Com o impacto, o segundo condutor também caiu do veículo.

O homem atropelado tinha 30 anos e morreu no local. O segundo piloto foi socorrido com ferimentos moderados e tinha 23 anos. As motocicletas eram uma Kawazaki Z800 verde e uma Yamaha R15 azul.

PRF avisou sobre perigos do excesso de velocidade

Ainda segundo a polícia, os dois veículos haviam sido autuados no mês passado, um por excesso de velocidade e outro por alteração das características e ocultação de placa.

“De uma dessas autuações, que inclusive circulou um vídeo nas redes sociais, no qual filmaram o PRF que fez as autuações alertando esse mesmo grupo sobre os perigos e o risco de acidente em decorrência de imprudência na condução dos veículos”, informa a PRF.