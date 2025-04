Frio vai embora e dá lugar à chuva em Curitiba nesta próxima semana

A frente fria que atua sobre o Paraná deve se dissipar no meio da semana, mas o clima já começa a ficar mais agradável a partir de segunda-feira (07). Em Curitiba, por exemplo, a temperatura máxima deve chegar aos 21ºC, com sol entre nuvens.

Na maior parte do estado, a semana começa com predomínio de sol. No entanto, entre os Campos Gerais e o Leste, a circulação dos ventos vindos do oceano mantém a nebulosidade e pode provocar chuviscos isolados ao longo do dia, especialmente na Serra do Mar e no Litoral.

Segundo o Simepar, porém, a chuva retorna a partir de terça-feira (08). “Temos a aproximação de uma área de instabilidade que traz uma mudança nas condições do tempo. No Paraná, a situação muda ao longo do dia, com chuvas a partir do Oeste e Noroeste”, explica o meteorologista Fernando Mendes.

Na quarta-feira (09), o dia começa nublado, mas a instabilidade atmosférica se desloca em direção ao oceano, permitindo o retorno do sol ao longo do dia. Na quinta-feira (10), a previsão é de tempo mais firme, com a temperatura máxima chegando aos 25 °C na capital paranaense e no Litoral.

Nas demais regiões do estado, os termômetros devem ultrapassar os 25 °C, especialmente na faixa Oeste.