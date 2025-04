Motorista sobrevive ileso após carro partir ao meio na BR-476

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma pessoa ficou ferida em um acidente entre três caminhões e dois carros na BR-476, na Lapa, na região metropolitana de Curitiba. O caso foi registrado na noite de sábado (06), no km 221. Um dos veículos colidiu contra um caminhão. Com a força do impacto, o automóvel partiu ao meio e o condutor foi ejetado.

Apesar da gravidade da dinâmica do acidente, o motorista foi socorrido com ferimentos leves. Ele foi encaminhado para o Hospital São Sebastião.

Os outros envolvidos na colisão não precisaram de atendimento.