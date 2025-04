Religiões de Matriz Africana podem virar Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na sessão plenária da próxima terça-feira (08), os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) podem declarar as Religiões de Matriz Africana como Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba. A iniciativa faz parte de um projeto de lei da vereadora Giorgia Prates – Mandata Preta (PT), em tramitação na CMC desde dezembro de 2024.

A proposta destaca os 300 anos dessas manifestações religiosas e culturais na capital do Paraná, cujos primeiros registros são do século 18 (005.00221.2023). Nos anexos ao projeto de lei, Giorgia Prates elenca uma série de estudos sobre a história da população negra em Curitiba, para demonstrar a trajetória dessas contribuições para a formação da cidade.

Também destaca que a declaração das Religiões de Matriz Africana como Patrimônio Cultural e Imaterial do Município de Curitiba está amparada na nota pública 6/2021 da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para quem a medida respeita a pluralidade religiosa e a diversidade cultural do país. Em novembro de 2023, a CMC aprovou o cristianismo como manifestação cultural de Curitiba.

O projeto de lei está na agenda e deverá ser votado pelos vereadores de Curitiba durante a sessão de terça-feira (08).

Outras pautas da Câmara Municipal de Curitiba

Além dessa votação em primeiro turno, os vereadores da CMC também avaliarão pela primeira vez em plenário a concessão da Declaração de Utilidade Pública para a Associação Audote um Amiguinho (014.00051.2024). De autoria do vereador Tico Kuzma (PSD), a iniciativa apoia o trabalho da organização de defesa animal em Curitiba, facilitando a assinatura de convênios com o Poder Público.