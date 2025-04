Vídeo! Avião faz pouso de emergência na BR-101 e imagens impressionam

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência na BR-101, em Garuva, em Santa Catarina, neste sábado (05). A ocorrência inusitada foi registrada no km 18, na pista sentido Porto Alegre. (Assista ao vídeo no final da matéria)

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, as equipes foram acionadas por volta das 12 horas. Quando chegaram no local, encontraram a aeronave no acostamento da rodovia e, rapidamente, iniciaram a remoção.

Por sorte, ninguém ficou ferido. “Apesar do incidente, o tráfego segue fluindo com as duas faixas liberadas e o acostamento desobstruído”, diz a concessionária que administra o trecho.

Assista:

O caso foi registrado por diversos internautas nas redes sociais. Confira:

@Arteris_ALS @grupobr277 acabamos de passar pelo km 18 da br 101 em Garuva e tem um avião no acostamento. Sabe o que aconteceu? pic.twitter.com/HZFfkw7klA — Vinícius Moscato (@vinimoss) April 5, 2025