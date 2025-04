Vídeo! Fazendo manobras perigosas, caminhoneiro sob efeito de drogas é preso na BR-116

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhoneiro foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por estar dirigindo sob efeito de drogas na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A abordagem aconteceu na tarde de sexta-feira (04).

A situação começou quando uma pessoa que estava na rodovia, no trecho do Vale da Ribeira, em São Paulo, testemunhou e filmou o motorista do caminhão realizando manobras perigosas. Após o flagra, o usuário da rodovia fez uma denúncia para a PRF.

Quando o motorista estava em Campina Grande do Sul, na RMC, ele foi abordado pelos policiais. Conforme relatado pelos agentes, durante a abordagem, o motorista foi questionado sobre o comportamento e disse ter usado maconha e nobesio – conhecido como rebite – devido ao cansaço.

Também questionado sobre as manobras perigosas, o homem afirmou que se envolveu em uma discussão no trânsito durante o trajeto, o que o levou a tentar “fechar” o outro veículo. Assista:

Vídeo: Divulgação | PRF

PRF encontra rebite em caminhão flagrado realizando manobras bruscas

Ao revistarem o caminhão, os policiais encontraram comprimidos de “rebite”, droga derivada da anfetamina com efeito estimulante.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos legais, podendo responder pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de droga. Foram também lavrados autos de infrações conforme os artigos 165, 230 XXXII e 170 do Código de Trânsito Brasileiro.