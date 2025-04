Áreas de escape da BR-376 e BR-116 já salvaram 1.300 vidas

As áreas de escape da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, e da BR-116, no interior de São Paulo, salvaram 1.300 vidas desde 2011. Ao todo, foram 774 entradas nos dispositivos de emergência instalados pela Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho.

Neste ano, 28 motoristas evitaram acidentes e salvaram 35 pessoas. De janeiro a dezembro de 2024 foram 128 entradas e 209 vidas salvas. As últimas três entradas registradas ocorreram na noite de quarta-feira (02) e quinta-feira (03).

No primeiro caso, a entrada de um caminhão-guincho foi registrada na área de escape do km 671,7 da BR-376, em Guaratuba. Cerca de 24 horas depois, foi a vez de dois caminhões utilizarem o dispositivo. Dessa vez, no km 667,3.

As áreas de escape da Arteris Litoral Sul estão implantadas nos km 671,7 e 667,3 da BR-376, em Guaratuba (PR), e no km 353 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no interior de São Paulo.

Áreas de escape são forradas de argila

Os dispositivos são uma zona de segurança que lembram uma caixa, forradas de argila expandida e projetadas para ajudar na frenagem de veículos com falhas, principalmente nos sistemas de freios.

Assim que um caminhão, por exemplo, acessa o espaço, câmeras de monitoramento são ativadas e equipes especializadas são acionadas para prestar atendimento imediato, garantindo a segurança do condutor e dos demais usuários da rodovia.

“Nosso compromisso é com a preservação da vida. Cada vida salva reforça a importância dos investimentos em segurança viária e o impacto positivo que geramos para motoristas, passageiros e para toda a sociedade”, afirma Cesar Ribas Sass, diretor-superintendente da Arteris Litoral Sul.

Vídeos! Registros impressionantes nas áreas de escape

Ao longo dos anos, as câmeras proporcionaram registros de entradas emblemáticas. Em janeiro de 2021, o uso da área de escape no km 671,5 salvou a vida de 37 pessoas. No dia, um ônibus a 118 km/h e sem freios parou em segurança. Assista:

Um ônibus a 118 km/h e sem freios precisou fazer uso da área de escape na BR-376/PR na madrugada de hoje. O veículo parou em segurança com os 37 ocupantes ilesos. Agora já são 376 vidas salvas por este dispositivo – inaugurado em 2011 pic.twitter.com/BnayjqsvlW — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 6, 2021

Mais recente, em fevereiro de 2024, a entrada de um caminhão-tanque, carregado com 50 mil litros de etanol, foi registrada. Confira:

Área de Escape evita acidente de caminhão tanque com 50 mil litros de etanol



Por volta das 09h50 de ontem (27), uma carreta tanque, que transportava 50 mil litros de etanol adentrou 40 m da Área de Escape no km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC, após perder os freios pic.twitter.com/NVSLA607a0 — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) February 28, 2024

Atenção redobrada!

A Arteris Litoral Sul reforça a importância de se fazer a manutenção preventiva dos veículos, principalmente nos freios, quando for pegar estrada. “Caso contrário, a rodovia pode estar equipada com o que há de mais moderno, mas se o comportamento do condutor não for correto, a equação não fecha”, diz por nota.