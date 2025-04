Ratinho Jr. autoriza promoções e progressões para 51 mil servidores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior deu sinal verde para uma medida que promete movimentar a economia: novas promoções e progressões de carreira para 51.267 servidores estaduais. A decisão, anunciada nesta sexta-feira (04), abrange diversos quadros do Poder Executivo e terá um impacto financeiro estimado em R$ 276,3 milhões por ano.

A medida beneficiará servidores que cumprem os requisitos no exercício de 2025 e anos anteriores, abrangendo uma ampla gama de profissionais. Entre os contemplados estão bombeiros militares, auditores fiscais, professores universitários, procuradores, policiais militares e civis, funcionários da educação básica, peritos oficiais e muitos outros.

Critérios para avançar na carreira

Para conquistar as promoções ou progressões, os servidores precisam atender a critérios específicos, que incluem: estabilidade no cargo, merecimento baseado no desempenho, capacitação profissional e escolaridade ou titulação acadêmica.

O governador Ratinho Junior destacou a importância da medida: “É mais um passo na valorização dos nossos servidores públicos estaduais, fruto do planejamento do Estado e de um esforço conjunto entre as diversas pastas”. Ele também ressaltou que o corte de gastos durante sua gestão possibilitou não só investimentos recordes em diversas áreas, mas também este benefício aos servidores.

Entendendo as mudanças

Mas afinal, qual a diferença entre progressão e promoção? Vamos esclarecer:

Progressão: É a mudança para uma referência imediatamente superior dentro da mesma classe. Pode ser obtida através de avaliação de desempenho e participação em atividades de formação ou qualificação profissional.

Promoção: Representa a mudança para uma classe imediatamente superior. Ocorre alternadamente por antiguidade e merecimento, sendo que na primeira promoção o servidor pode escolher o critério que preferir.

Esta iniciativa promete não apenas valorizar os servidores estaduais, mas também injetar ânimo na economia local de Curitiba e região, com potencial para impactar positivamente diversos setores da capital paranaense.