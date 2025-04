Dentista é presa ao furtar R$538 em roupas de grife de shopping em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma dentista foi presa na tarde de quinta-feira (03) no Shopping Mueller, no bairro Centro Cívico, em Curitiba. A acusação é que ela tentou sair de uma loja com dois produtos sem pagar. O valor dos itens somados é de R$538.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma situação de furto numa loja de grife. Ao chegarem no estabelecimento, os policiais foram informados pela gerente que o alarme disparou no momento que a suspeita deixou da loja.

A dentista confirmou que pegou um colete preto no valor de R$ 299 e uma camisa rosa de R$ 239 sem passar pelo caixa. Na conversa com os policiais, a mulher relatou que estava arrependida e que teve um impulso.

A equipe policial deu voz de prisão para a dentista e a encaminhou para a Central de Flagrantes, no bairro Portão. A reportagem da Tribuna entrou em contato com a assessoria do shopping, que preferiu não se pronunciar sobre o caso.