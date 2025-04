Festival Pão com Bolinho; 4 bares participaram de todas as 22 edições

Como era de se esperar, a 22ª edição do Festival do Pão com Bolinho é um sucesso nos bares de Curitiba. Novos clientes, aumento nas vendas e sanduiches aprovados pelo público nos estabelecimentos participantes projetam recorde no evento ao preço único no prato de R$ 25 até 13 de abril. Ao todo são 51 estabelecimentos participantes.

De todos os bares que estão nesta festa da gastronomia, quatro deles em especial participaram de todas as 22 edições. O Bar CanaBenta, no Hugo Lange, é um deles.

Segundo Délio Canabrava, o evento reúne todos os públicos e valoriza os criadores dos sanduíches. “Sempre crio uma nova receita. Esse ano, é um pão com bolinho parmegiana, muito saboroso, suculento e todos adoram. É uma oportunidade das pessoas nos conheceram, e o festival traz novos clientes. É positivo, adoramos participar e populariza o bar”, disse Délio.

Vale reforçar que na receita é um bolinho de carne empanado e frito, servido com uma base de maionese verde, queijo muçarela e molho com cubos de tomate e manjericão, servido no pão crocante tostado.

Outro bar tradicional de Curitiba que inova para o Festival do Pão com Bolinho é o Quermesse, no bairro Bom Retiro. De acordo com o proprietário José de Araújo Neto, a equipe buscou atender o gosto popular para o uso estratégico dos ingredientes.

“Estamos sempre inovando nos festivais e procurando ingredientes que não costumamos usar no dia a dia. Para essa edição, o pão d´água que é bem crocante, bolinho de carne tradicional e bem temperado. Carne bovina, sal, pouco azeite, pimenta do reino e cebola picada e um pouco da massa moída do pão francês, cheddar inglês, cebola caramelizada e o picles agridoce. É um sanduiche extremamente saboroso e as pessoas reconhecem um hamburguer suculento com queijo derretendo”, afirmou José.

É um sucesso

Com 60 anos de tradição e na terceira geração do balcão, o Silzeu´s, em Santa Felicidade, já percebeu que com o Festival o trabalho aumenta muito. Na primeira semana, por exemplo, a procura pelo prato foi espetacular e aumentou em 40% no movimento.

“Eu participo desde a segunda edição e toda vez faz diferença. O Festival traz novos clientes e alguns são fiéis. Aqui no bar dá uma boa movimentada, vendo de 30 a 40% a mais do bolinho que o normal. Estou vendendo muito bem, na última sexta-feira (21) acabou os 140 pães. É um sucesso”, valorizou Silzeu que aposta em um pão com bolinho bovino com muita linguiça Blumenau, temperos e farinha de rosca. “Trabalho com a muçarela argentina, ovo frito, alface americano, tomate e maionese caseira no pão francês. Se quiser, tem a batatinha pagando R$2,50”, completou o dono do ícone bar curitibano.

Já o premiado BarBaran, localizado no Centro de Curitiba, tem o pão com bolinho como carro chefe, ou seja, o prato é o “queridinho da casa”. Para o Igor Mazepa Baran, dono no boteco mais ucraniano da capital, o festival é muito importante em todos os sentidos. “Em duas ocasiões, o prato servido no Festival entrou definitivamente no cardápio, divulga comercialmente e atrai clientes”, avaliou o Igor.

Para 2025, bolinho de carne bovina, Catupiry Original, maionese defumada, cebola crispy, alface crespa servido no pão francês. “As pessoas estão gostando e voltando”, completou o proprietário do BarBaran.

A organização do Festival Pão com Bolinho é do Curitiba Honesta, e tem o apoio oficial da Tribuna do Paraná.

.