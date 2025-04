Gigante dos alimentos compra fábrica de panetones sucesso no Paraná

O Grupo Marilan anunciou a aquisição da Siena Alimentos, indústria paranaense que produz panetones sob a marca Festtone. Esse é mais um movimento da empresa, que já havia adquirido a Casa Suíça e a Top Cau.

A Siena Alimentos tem sede em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e tem hoje cerca de 80 colaboradores fixos. Esse número aumenta para até 250 durante a temporada de vendas.

“Estamos entusiasmados com a aquisição da Siena, o que impulsiona nossa expansão no setor de panettones, uma categoria com grande potencial de crescimento e inovação, tanto no Brasil quanto no mercado internacional”, afirma Rodrigo Garla, diretor-presidente do Grupo Marilan.

Com a aquisição da Siena Alimentos, o Grupo Marilan abre novas e importantes oportunidades de negócio. “Seguiremos com parcerias sólidas nas marcas próprias e na terceirização (B2B), mantendo os atuais parceiros e explorando novas possibilidades. A Siena é uma empresa reconhecida no mercado e seu portfólio é um grande diferencial para nossa estratégia de expansão”, acrescenta Garla.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná