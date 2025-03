Estreantes no Festival Pão com Bolinho veem movimento disparar

O festival Pão com Bolinho de Curitiba é um evento único e participar dele uma experiência transformadora para bares, restaurantes e padarias da capital paranaense. Nesta 22ª edição, que faz parte da programação oficial do Festival de Curitiba e tem o apoio da Tribuna, 19 estabelecimentos vão participar pela primeira vez e a expectativa é altíssima.

Organizador do festival, Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta, dá boas-vindas aos novos participantes. “O resultado do festival para os bares participantes é ótimo, traz novos clientes e também há um aumento no faturamento. A notícia se espalha e a cada edição temos novos participantes. Nossa preocupação é dar visualização a todos”, afirmou.

Localizado no bairro São Francisco, no tradicional Largo da Ordem, está o Alchemia Bar, que funciona há quase nove anos, mas que é estreante no Festival Pão com Bolinho. Mayra Cabral Costa, proprietária do local ao lado do marido Alexandre, fala sobre a sensação de viver essa experiência. “O festival é um presente. Ele nos permite trazer um público novo para cá, atraído pela receita nova, e também oferecer uma novidade para quem já é nosso cliente”, disse à Tribuna.

Apesar de ter começado há menos de uma semana, o festival já mudou a rotina do Alchemia. “Estamos muito animados com a movimentação extra que já está acontecendo e ainda mais otimistas para os próximos dias. O feedback está sendo ótimo e nossa missão é cativar cada cliente que veio pra experimentar nossa receita de pão com bolinho e despertar o interesse de voltar a nossa casa, porque temos muito mais pra oferecer”.

Mayra resume a principal missão da Curitiba Honesta, o que justifica o apoio da Tribuna neste evento. “Esses festivais são extremamente relevantes, pois promovem e fortalecem a nossa gastronomia”, concluiu.

Outro estabelecimento estreante é o Redwood Burger & Grill, que já tem colhido os resultados do aumento na clientela. “O festival está sendo um sucesso. Estamos vendendo o pão com bolinho somente na hora do happy hour/jantar, mas temos muitos clientes pedindo também na hora do almoço”, orgulha-se Andressa Miguel, sócia do local.

“Estamos animados para receber ainda mais pessoas nos próximos dias. A expectativa está grande e com certeza nossa receita vai entrar para o cardápio fixo da casa, pois foi uma novidade criada especialmente para o festival e que teve uma ótima aceitação”, concluiu

Caçula do Festival

Mas quando falamos em participante novo no festival, tem um que é BEM novo. O Bar Meia Boca, do empresário Leonardo Macedo, tem só pouco meses, mas os bons resultados do Festival do Pão com Bolinho fisgaram o estabelecimento. “É a primeira vez que participamos, mas eu conheço o festival há bastante tempo. É impressionante como as pessoas vêm atrás do produto do festival. É um evento muito bem aceito, bem comunicado e que tem um dos pratos mais tradicionais da cidade”, disse.

Leonardo, que também é dono do Nanica, preparou uma receita que aposta na memória afetiva dos clientes. “Fizemos uma releitura legal da parmegiana. Incluímos batata frita dentro do sanduíche, com muito molho, para a pessoa comer e se sentir acolhida por sua memória afetiva”, disse.

Veja abaixo a lista de todos os participantes estreantes.

Alchemia

Armazém Garagem

Bendita Izabel

Casa Portfólio

Casa Di Angel

Chamaaa Gastrobar

Classic’s Beer Club

Essen Biergaten

Hey Beer

Mykola Bar

Meia Boca

Ninki – Mercado Municipal

O Pensador

Orlowski’s Gastronomia ( anexo Buffet Fábrica de Grandes Sonhos)

Redwood

Sheik Point

Siréne- Vicente Machado

Stay Bar

Viva La Vegan