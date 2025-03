Olivia Rodrigo em Curitiba: fãs já estão na fila desde sexta-feira

A ansiedade dos fãs da cantora americana Olivia Rodrigo só aumenta para o show desta quarta-feira (26) no Estádio Couto Pereira. A apresentação faz parte da turnê mundial “GUTS”, e a fila para entrar no estádio começou na sexta-feira (21) unindo desconhecidos em prol do carinho com a artista.

No começo da fila na Rua Floriano Essenfelder, está o estudante Yann Eduardo Langer, 20 anos, e que trabalha com cinema. Com um grupo com 19 pessoas, elas fazem revezamento durante dia e noite. “Eu durmo na frente do estádio e já foram mais de 16 horas consecutivas. Passa rápido o tempo, conversa com a turma, joga um barulho, mas a noite é pior. Fico apreensivo, atento a tudo. Está chegando a hora”, disse Yann.

Yann Eduardo Langer e Kamily de Olveira Cabral. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Ao lado do grupo dele está a Kamily de Oliveira Cabral, 18 anos. Ela chegou na região na sexta e está encarregada pelo turno na manhã. Para a missão, ela levou barracas e alguns salgadinhos. Quanto ao banheiro, tem uma cabine instalada nas proximidades. “Estou preparada e pronta para aguentar essas horas antes do show”, brincou a estudante.

Amizade extrema na distância

Com um show internacional, Curitiba abre a possibilidades de novas amizades. A Nicoli Starosta, mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a Isabelli de Miranda, no Amapá, capital do Macapá. Elas conversam desde 2021 pela internet tendo a artista Olivia Rodrigo como tema. “Dividimos o custo da barraca e programamos com mais duas amigas. Eu e Isa ficamos durante a noite, vale a pena”, declarou a gaúcha Nicoli.

Nicoli Starosta e Isabelli de Miranda. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Para a amapaense Isabelli, essa amizade reflete a alegria de estar mesmo distante de casa em boa companhia. “Eu viria com uma galera de Macapá, mas no fim só eu mesmo. É a primeira vez juntas, tá muito legal”, completou Isabelli.

Serviço

OLIVIA RODRIGO – CURITIBA

Data: 26 de março de 2025 (quarta-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h30

Local: Estádio Couto Pereira

Endereço: Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba