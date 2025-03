Gosta de mignon? Veja onde comer no Festival Bom Gourmet Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A maciez e o sabor do mignon fazem dele um corte de carne bastante apreciado. Além disso, sua versatilidade faz com que se adapte a inúmeras combinações, sejam elas molhos refinados, risotos cremosos, massas reconfortantes ou até mesmo fondues — todas presentes entre os menus do 21º Festival Bom Gourmet Curitiba, que vai até 30 de março!

Os pratos — listados a seguir — vêm acompanhados de entrada e sobremesa e são vendidos a preços fixos de R$ 79,90, R$ 99,90 e R$ 119,90. Confira —e clique no nome de cada restaurante para ver o menu completo!

Mignon bovino com massa

A Sacristia Restaurante (almoço e jantar por R$ 119,90)

Mignon Provençal ou Gorgonzola: tornedó de mignon grelhado na manteiga e especiarias ao molho provençal ou gorgonzola, com tomate recheado com queijo gorgonzola, parmesão gratinado e massa na manteiga.

Talharim ao Funghi Misti: massa ao molho de cogumelos funghi e Paris com emincè de mignon.

Anarco Batel (jantar por R$ 119,90)

Talharim ao Pesto com Mignon

Barolo Trattoria Água Verde e ParkShoppingBarigüi (jantar por R$99,90)

Penne ao Molho 4 Queijos com Medalhão de Mignon

Cantina do Délio Batel e Itupava (jantar por R$ 99,90)

Gnocchi di Zucca con Cubi di Filetto: nhoque de abóbora ao molho gorgonzola e acompanhado de cubos de filé mignon suculento e demi-glace.

Cenacolo Restaurantes & Eventos (almoço e jantar R$ 119,90)

Filetto Parma: filé mignon com crispy de presunto Parma com conchiglione de figo ao molho 4 formaggio.

Mignon Provençal, dÁ Sacristia. Foto: Priscilla Fiedler/Festival Bom Gourmet.

Curry Pasta (jantar por R$119,90)

Fettuccine Mignon: mignon ao molho grana com fettuccine ao curry defumado da casa e queijo grana ralado.

Domenico Restaurante (jantar por R$ 99,90)

Fusilli à Domenico: massa ao molho 4 queijos com filé mignon à milanesa, ambos gratinados.

Doppo Cucina (almoço e jantar por R$ 119,90)

Filetto de Mignon: com nhoque ao molho mostarda.

Jardim Secreto (almoço e jantar por R$119,90)

Mignon e Massa: bife de mignon ao molho espanhol com fettuccine ao molho bechamel e crispy de Parma.

Katezzi Gastronomia (jantar por R$ 99,90)

Mignon na Mostarda: filé mignon grelhado ao molho de mostarda com tagliatelle na manteiga de sálvia e broto de beterraba.

Luponero Restaurante (jantar por R$ 99,90)

Mignon Wellington: mignon selado com cogumelos, Parma e mostarda escura, envolto em massa folhada, assado e servido com fagottini de queijo ao molho provençal.

Vindouro Restaurante (jantar por R$ 119,90)

Mignon ao Molho Malbec com Ravioli: massa recheada com muçarela de búfala na manteiga e queijo grana padano.

Mignon e Massa, do Jardim Secreto. Foto: Priscilla Fiedler/Festival Bom Gourmet.

Mignon bovino com risoto

Armazém 71 (almoço por R$ 99,90)

Mignon ao Molho Madeira com Risoto de Ervas Finas e Emulsão de Pesto.

Donna Taça (jantar por R$ 119,90)

Risoto de Alcachofras com Mignon ao Molho Malbec.

Ernesto Ristorante (almoço e jantar por R$ 119,90)

Mignon Grelhado ao Molho Grana Padano e Risoto de Funghi Chileno,

Ícaro Casual Greek Food (almoço por R$99,90)

Mignon Grelhado: ao molho de iogurte grego, servido com risoto de cebola caramelizada.

Katezzi Gastronomia (almoço por R$ 79,90)

Mignon em Crosta com Risoto Cacio e Pepe

Mignon ao Molho Madeira com Risoto de Ervas Finas e Emulsão de Pesto, do Armazém 71. Foto: Priscilla Fiedler/Festival Bom Gourmet.

La Mafia Trattoria (jantar por R$ 99,90)

Mignon ao Demi-Glace com Risoto de Parmesão

Mangôo Restaurante (jantar por R$ 119,90)

Medalhão de Mignon: ao molho gorgonzola e cognac, com risoto de parmesão.

Ox Room Steakhouse (almoço e jantar por R$ 119,90)

Risoto de Mignon com Gorgonzola: finalizado com farofa crocante de pera caramelizada.

Pata Negra Bar y Cocina (almoço por R$ 99,90)

Escalope de Mignon Grelhado: com risoto de tomate defumado.

Spaccio RAR (almoço e jantar por R$ 99,90)

Risotto alla Zucca: risoto de moranga acompanhado de medalhão de mignon e demi-glace do chef.

Medalhão de Mignon, do Mangôo. Foto: Priscilla Fiedler/Festival Bom Gourmet.

Mignon bovino com outros acompanhamentos

Anarco Mercado Municipal (almoço por R$ 119,90)

Polenta Trufada ao Funghi com Escalope de Mignon

BaraQuias Jockey Plaza Shopping, Juvevê, ParkShoppingBarigüi e Shopping Palladium

(almoço por R$ 79,90)

Ma Lahma: Hommus, mignon grelhado com especiarias, sementes de romã, amêndoas laminadas e hortelã. Acompanham dois pães sírios.

(jantar por R$ 99,90)

Mignon Azait: Mignon grelhado ao molho de azeitona verde e preta. Acompanha arroz de açafrão com fios de legumes na manteiga e cobertura de pistache e nozes crocantes.

Château de Gazon (jantar por R$ 119,90)

Fondue à la Pierrade: 150 gramas de mignon e 150 gramas de frango, acompanhados de 13 molhos.

Choperia Arena Brahma (almoço e jantar por R$79,90)

O Clássico: Risoto de mignon, demi glace e cogumelos, finalizado com Charlotte crocante, creme azedo e brotos.

Mignon Azait, do BaraQuias. Foto: Priscilla Fiedler/Festival Bom Gourmet.

Ícaro Casual Greek Food (jantar por R$ 99,90)

Tornedor de Mignon: com purê de batatas, alho skordalia e farofa de bacon.

L’Épicerie (almoço e jantar por R$ 119,90)

Medalhão de Mignon: ao molho Bordeaux (demi-glace, vinho tinto e cebolas), acompanhado de batatas gratinadas.

Le Réchaud (jantar por R$ 119,90)

Fondue de Carne no Óleo: mignon bovino, mignon suíno, peito de frango e peixe. Acompanha 13 tipos de molhos e batata suíça passada.

Fondue de Carne na Pedra: mignon bovino, mignon suíno e peito de frango. Acompanha 12 tipos de molhos e batata suíça passada.

Mercearia Avenida Centro e ParkShoppingBarigüi (almoço e jantar por R$ 119,90)

Picadinho dos Putos: cubos de mignon grelhados com molho demi-glace, arroz com feijões, couve e ovo frito.

Mia Trattoria (jantar por R$ 119,90)

Filetto Trufado: mignon grelhado banhado no demi-glace, com mousseline de batata e toque de trufa negra.

Medalhão de Mignon, do L’Épicerie. Foto: Priscilla Fiedler/Festival Bom Gourmet.

O 21º Festival Bom Gourmet Curitiba tem patrocínio da Gold Food Service e da Paganini. O Junte&Troque é oferecido pela Kopenhagen Santa Felicidade.